Nastia (Foto: Hanna Hrabarska)

Die ukrainische DJ und Produzentin Nastia sagt ihren Gig auf dem Awakenings Festival ab. Ohne Namen zu nennen erklärt sie, dass sie es nicht mit sich selbst vereinbaren könnte, mit russischen Künstler*innen in einem Line-Up zu spielen, die sich nicht deutlich gegen Russlands Krieg in der Ukraine positionieren. Ihre Werte und Ansichten seien ihr wichtiger als ihre Karriere: „My position is much stronger and important than my business and career, so I will go to the end until the war is over.”

Gewiss richtet sich ihre Kritik an Nina Kraviz, die in den vergangenen Monaten für viele Diskussionen gesorgt hat, weil sie sich bis heute nicht eindeutig von der russischen Regierung und der Offensive gegen die Ukraine distanziert. Nastia hatte Kraviz schon persönlich angegriffen. Ebenfalls vertreten auf dem Awakenings ist Trip-Artist Vladimir Dubyshkin. Er hat sich auch noch nicht zum Krieg positioniert.

Nastia ist der Meinung, dass es ausgeschlossen sei, sich als Künstler*in aus politischen Ereignissen herauszuhalten, da Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und eine gewisse Reichweite erzielen, auch sozialen Verpflichtungen nachkommen müssten: „We live in time when you must take a side. There can’t be halftones now. If you are against war – you say that you are against war. If you are silent or pretend that you are stupid and just love the music, then you are for it. Every artist is a public person. Every public person has responsibility and must clarify his/her position.”

Wie die GROOVE berichtete, haben drei europäische Festivals die Zusammenarbeit mit Nina Kraviz bereits eigeninitiativ beendet, beim Awakenings Festival steht sie hingegen weiterhin im Programm. Bis jetzt gab es noch keine öffentliche Reaktion der Veranstalter*innen.

Nastia teilt mit, dass sie ihren Fond für die Ukraine neu aufgelegt habe und den Betrag, den sie für ihren Auftritt auf dem Festival erhalten hätte, spenden möchte. Sie appelliert auch an ihre Fans, sich weiterhin Solidarität zu zeigen.