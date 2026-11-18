Die Club- und Nachtkultur spricht oft über Harm Reduction, aber wenig darüber, was passiert, wenn es kippt: Entzug, Klinik, Rückfall. In dieser Welt spielt die Impro-Dramedy „Die Friesenjunkies“ von Oskar und Emil Belton.



Die aus acht 25-Minuten-Folgen bestehende Serie spielt in Isebek, einer luxuriösen Entzugsklinik auf Sylt. Dort treffen Prominente und Millionär:innen auf ganz normale Menschen. Sie möchten mit dem Aufenthalt ihre Süchte und Dämonen loswerden. Geld und Status spielen in dem Rahmen kaum noch eine Rolle.

In der skurrilen, tragikomischen Welt der Entzugsklinik spielt die Suchterkrankung oft auch nur eine untergeordnete Rolle. Im Zentrum der Serie stehen nicht nur die Patient:innen, sondern auch die Probleme und Konflikte der Therapeut:innen, Ärzt:innen und des Klinikpersonals.

Zwischen Gruppentherapie, Medikamentenausgabe und Billard-Abenden handelt die Serie von Selbstzerstörung und Selbstfindung, von Sucht und Sehnsucht sowie Freundschaft und Liebe.

In der Serie spielen unter anderem Moderatorin Sylvie Meis, Komödiant und Musiker Otto Waalkes und „Hinter Gittern“-Schauspielerin Katy Karrenbauer mit. Bei der Preview in Berlin betonen die Serienmacher und Schauspieler Oskar und Emil Belton, dass man die Figuren auch in humorvollen Situationen ernst nehmen müsse: „Man muss Respekt haben vor der Welt, die man erzählt“, erklären sie im Hinblick auf die Suchtthematik.

Den Preview-Abend im Berliner Delphi-Filmpalast beendete Otto Waalkes mit einem musikalischen Auftritt der Songs „Wir haben Grund zum Feiern“ und „Friesenjung“, den er 2023 mit Ski Aggu und Joost als elektronische Coverversion von Stings „Englishman In New York“ neu bearbeitete, der auch eine Inspiration für die Serie war.

Alle acht Folgen sind ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar.