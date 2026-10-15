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Flash in St. Wendel: Legendäre Disco eröffnet wieder

Madu Abeysekera

Unter neuer Leitung kündigt die Saarländer Kult-Disco Flash in St. Wendel sein Comeback an. Die ersten Events stehen bereits fest. Mit einer „Afterwiesn”-Party wird die neue Eröffnung am 23. Oktober 2026 gefeiert. Kurz darauf folgt eine Halloween-Party, zu der Ex-Bordellbetreiber und Reality-TV-Star Bert Wollersheim als Special Guest angekündigt wurde.

Nachdem das Flash  2025 schloss, lief der Club unter dem neuen Namen „EWND-Fabrik” mit Tim Sicks als Geschäftsführer weiter. Das neue Konzept sah vor, die Räumlichkeiten für verschiedene private Anlässe zu vermieten. „Wir werden natürlich auch eigene Events veranstalten”, äußerte Sicks damals gegenüber dem Saarländischen Rundfunk.

Die gesamten Räumlichkeiten erhielten folglich einen neuen Anstrich und eine neue Ausstattung. Ende 2025 hieß es dann, dass Tim Sicks neue private und berufliche Wege einschlagen wolle. Inzwischen steht hinter dem Flash die FSW Club St. Wendel GmbH, die als Veranstalterin von Events, Konzerten und Club-Events im saarländischen Raum auftritt.

Das Flash wurde 1984 von Cassius Clemens gegründet, der kurz nach dem Abschied der Disco in 2025 im Alter von 71 Jahren verstarb. Bis heute gilt der sogenannte Kult-Club als fester Bestandteil der saarländischen Partyszene.

Das Flash St. Wendel (Foto: Presse)

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