Flash: Saarländer Traditionsclub schließt

Der Saarländer Club Flash schließt. Nach 41 Jahren, in denen er die lokale Clubkultur geprägt hat, findet am 8. Februar die letzte Party statt. Die Disco bot verschiedene Veranstaltungen wie ABI UNITY, Electronic Forest oder GOOD TIMES – FLASH an. Auch Events mit Stilen wie Acid House und Techno fanden sich im Programm, teilweise spielten etablierte DJs wie Karotte.

Die letzte Party wird zu Ehren des inzwischen 72-jährigen Betreibers und Gründers Cassius Clemens veranstaltet. Auf Social Media heißt es dazu: „Danke für alles, Cassius. Danke, FLASH. Das letzte Licht wird erst erlöschen, wenn wir die Nacht zu Ende gefeiert haben.”

Mit seinen Problemen – steigenden Kosten und einer sich im Wandel befindenden Clubkultur – steht das Flash nicht alleine da. Die Reaktionen auf die Schließung sind entsprechend emotional. Unter dem Abschiedspost kommentierten viele Stammgäste, DJs und Mitarbeiter:innen, um ihre Erinnerungen und Emotionen zu teilen. „Meine ersten Techno-Nächte habe ich hier verbracht – danke für alles!”, schreibt ein User. Ein anderer Kommentar meint: „Ein Stück Clubgeschichte geht verloren.”