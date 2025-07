Flash St. Wendel: Saarländer Club macht weiter

Der Saarländer Club Flash St. Wendel macht mit neuem Namen weiter. Als EWND Fabrik sollen künftig wieder Events in Saarbrücken stattfinden. Unter dem Motto „Techno für alle” findet am Samstag, den 19. Juli, ein kostenloser Rave statt.

Mit diesem soll ein Zeichen gegen überzogene Eintrittspreise und Ausgrenzung sowie für Gemeinschaft und Freiheit gesetzt werden, heißt es vonseiten der EWND Fabrik. Der Dresscode: „Come as you are – keine Zwänge, keine Masken, einfach du.” Das Line-up besteht aus den lokalen DJs ARES, Lucent und Jil Wagner, die aus Saarbrücken, Köln und Luxemburg stammen.

Auch abseits von Gratis-Raves soll das ehemalige Flash weiterleben – allerdings nicht mehr als klassische Diskothek. Die EWND-Fabrik kann künftig aber für unterschiedlichste Zwecke gemietet werden, von privaten Feiern über Business-Events bis hin zu Kultur- und Clubveranstaltungen.

Das Flash wurde 1984 von Cassius Clemens gegründet und entwickelte sich schnell zu einem überregional bekannten Club. Nach 41 Jahren schloss das Flash St. Wendel Ende 2024. Nur wenige Tage nach der großen Abschiedsparty, an der rund 4000 Gäste teilnahmen, folgte ein weiterer Schock: Am 24. Februar 2025 verstarb Clemens im Alter von 71 Jahren. Das Flash galt jahrzehntelang als Institution des saarländischen Nachtlebens.