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Nach Shlømo-Booking: ADE wirft Partyreihen aus dem Programm

Der französische DJ Shlømo steht im Fokus der Vorwürfe (Foto: Insomnia)
Alexis Waltz
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Das Amsterdam Dance Event hat die offizielle Partnerschaft mit den Veranstaltern Komplott und Overgave beendet. Hintergrund ist deren für den 21. Oktober geplante Party im Amsterdamer Club Panama, für die ursprünglich der französische Hardtechno-DJ Shlømo (Shaun Baron-Carvais) gebucht war.

Gegen Shlømo waren im Februar im Rahmen eines öffentlichen Callouts Vorwürfe gegen den DJ laut geworden. Im Juni reichte eine mutmaßlich Betroffene mit Unterstützung der Organisation METOODJS bei der Staatsanwaltschaft in Paris eine Anzeige wegen Vergewaltigung, psychischer Gewalt und Todesdrohungen ein; laut der niederländischen Zeitung Het Parool läuft inzwischen eine strafrechtliche Untersuchung. Baron-Carvais weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer Verleumdungskampagne. Natürlich gilt bis zur Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Nachdem mehrere Acts, darunter Xamuel und Within, ihre Teilnahme zurückgezogen hatten, hielten Komplott und Overgave zunächst am Shlømo-Booking fest. Das ADE erklärte am Sonntag, die Haltung der Veranstalter stehe im Widerspruch zu den eigenen Werten, und entzog der Party ihre offizielle Zugehörigkeit zum Festivalprogramm. Kurz darauf sagten die Veranstalter die Party vollständig ab.

Unsere Berichterstattung zum Hardtechno-Callout findet ihr hier.

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