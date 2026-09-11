Die Platten der Woche mit Fantastic Man, GOME, COD3 QR, Yaleesa Hall x Datenfluss und Zola Marcelle

Zola Marcelle – Kaofela (Remixes) (Anitdote Music)

Eine Mischung aus euphorischen Sommergefühlen und Melancholie bieten diese Remixe von „Kaofela”. Antidote Music bietet eine gut ausgewählte Kollektion von vier Mixen zu der souligen und sinnlichen Nummer der in England aufgewachsenen Shona-Sotho-Künstlerin Zola Marcelle, die sich zwischen Afro House, House und experimenteller Elektronik bewegen.

Privacii eröffnet mit einer Version, die „Kaofela“ deutlich stärker in Richtung Dancefloor zieht. Der Sound hat Ambiente-House-Vibes, erweitert den souligen Beat des Originals zu einem tanzbaren Track, dessen Klang bis zum Ende zwar gleich bleibt – jedoch mit raffinierten ups- und downs. Sibu Manzini knüpft an Privacii an – aber mit schnellerem und offensiverem Beat und Claps. Mit einem Break in der Mitte entwickelt er eine klare Dramaturgie. Und Aramboa denkt die Nummer noch offensiver für den Club. Komplett anders als die Vorgänger geht umuntfuNje die Aufgabe an: Sein Remix ist mit 110 BPM der langsamste Beitrag und führt den Song in eine deutlich experimentellere Richtung. Mit seiner ostasiatischen Klangästhetik wirkt der Mix fast schon psychedelisch – was kein Wunder ist, da der Produzent sich häufig hypnotischer Stilmitteln bedient.

Gerade die Diversität der einzelnen Tracks macht die EP interessanter als eine eintönige Ansammlung von Afrohouse-Mixen. Dabei bleibt doch immer die Stimme von Zola Marcelle im Fokus, die trotz Drums, Upbeat und schneller Rhythmik nicht an Sinnlichkeit und Präsenz verliert. Vielmehr wirkt es, als seien die Tracks um Marcelles Stimme herum gebaut worden. Interessant ist dabei die Selbstverständlichkeit, mit der unterschiedliche elektronische Perspektiven nebeneinander stehen dürfen. Die Produzenten unterstreichen, dass Afrohouse ganz unterschiedliche Weise erlebt werden kann: Mal näher am Dancefloor, mal zurückhaltender, mal beinahe entrückt und mal hypnotisch, so dass fast ein Mosaik des Genres Afro House entsteht. Und der Kontrast zwischen den ersten drei Tracks und umuntfuNjes langsamem, experimentellem Ansatz verhindert, dass die Platte redundant klingt. So handhaben diese Remixe Afrohouse nicht als fertige Schublade, sondern als Produkt der Experimentierfreude, die durch Marcelles Stimme geweckt wurde. Madu Abeysekera

<a href="https://antidotemusic.bandcamp.com/album/zola-marcelle-kaofela-remixes">Zola Marcelle – Kaofela (Remixes) by Zola Marcelle</a>