Mixe des Monats: September 2026

Phodii –Sondela Spotlight 105



Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen, doch Phodii hält seine Euphorie noch eine Stunde lang fest: Für die 105. Ausgabe von Sondela Spotlight des Londoner Labels Sondela nimmt der Musiker seine Hörer mit auf eine Reise zwischen Afro House und Afro Tech. #WhereAfroMeetsTech“ lautet das Motto, dessen Sound nach heißen Sonnenstrahlen auf der Haut, kalten Drinks und langen Nächten klingt, ohne dabei in bloße Sommerromantik abzudriften. Zwischen treibenden, euphorischen Rhythmen schimmern immer wieder melancholische und verträumte Momente durch. Auf einen vorsichtigen Einstieg verzichtet Phodii. Mit „Holding On“ von MSHU und 40D geht es direkt los.

Electro-Afro-Beats treffen auf die dunkle, aber zugleich leicht klingende Stimme von Zoé Kypri, die sich eng mit der Melodie verzahnt. Phodii nimmt aus diesem Track zunächst Tempo heraus. Das Klangbild wird im nächsten Sound luftiger und verträumter, bevor sich die rhythmische Struktur langsam wieder verdichtet. Mit „Ungubani“ von Elson Soares, DJ Dass, Ricky Lopez und Natasha MD folgt schließlich ein deutlicher Wechsel in der Dynamik: Die Percussion tritt stärker hervor, der Beat wird druckvoller und die Intensität nimmt wieder zu. Wechsel zwischen treibenden und zurückgenommenen Passagen sind in diesem Mix Prinzip. Mal bestimmen schnellere Rhythmen das Arrangement, dann geht Phodii in langsamere, beinahe tranceartige Klangwelten über, bevor sich die Stimmung wieder verdichtet. Die Dramaturgie folgt dabei keinem geradlinigen Spannungsbogen, sondern lebt von diesen Kontrasten. So bleibt der Mix abwechslungsreich, ohne seine musikalische Linie zu verlieren – fast wie eine Art Stimmungsschwankung – bloß in angenehm. Phodii vollbringt das Kunststück, diese Wechsel durch wiederkehrende rhythmische und melodische Elemente zu verbinden. Die Vocals ziehen sich wie ein roter Faden durch den Mix, während dezente Effekte und elektronische Texturen immer wieder neue Akzente setzen. Das Klangbild bleibt dadurch in Bewegung, ohne überladen zu wirken. Ein Mix für die letzten warmen Nächte des Jahres – und vielleicht auch für die Erinnerung daran.