Carré – Citrine EP (Tempa.)

„Ein großer Auftritt bringt große Verantwortung.” Das sagt der angegraute Onkel zum aufstrebenden Dubstep-Producer. Stattdessen meinen viele der unverbesserlichen EDM-Rotzbengel: schön die leeren Flächen im Stile einer Blechdosen-Kapelle mit hyperventilierenden LFOs überladen. Na ja, die Kunst besteht eben darin, mit vier oder fünf Elementen das Nichts nicht nach nichts, sondern viel klingen zu lassen. Die französische Produzentin Carré beschäftigt sich auf ihrer nunmehr dritten EP auf Tempa mit ebendiesen feinen Zwischentönen und versucht sich an einer Gratwanderung zwischen Raum und Intensität.

„Spend Ii feat Mercury” und „Enough” besitzen klare Formen, atmungsaktives Drumming und reduziertes, digitales Future-Jazz-Arrangement. Sie umschließen die Tracklist wie ein vibiges Sandwich in Deep-Heads-Optik. „Sense of Place” wiederum setzt eine perkussive Rhythmik in den Mittelpunkt, die von sanften, ozeanischen Chords getragen und von schrillen LFO-Ausreißern in TraTraTrax-Manie(r) punktuell beheizt wird. Der Kopf sagt Neo-Soul, das Herz meint Dembow.

„Static” ist die obligatorische Dampfwalze: kompromisslos und tieffrequent. Das hypnotische und technoide Sounddesign erinnert an die Produktionen von Kryptic Minds. Schwer arbeitende Kicks und aggressive, protzige Wobbles, die dennoch nie überladen wirken. Und genau dieses Verständnis von horizontalem statt vertikalem Sounddesign zeichnet diese feine kleine Dubstep-Hörung aus: Keine Überlagerungen, keine Dominanz, Sounds dürfen atmen und verweben sich zu flachen und organischen Songstrukturen, die ganz ohne großspurige Drops auskommen. Jakob Senger

<a href="https://carre-carre.bandcamp.com/album/citrine-ep">Citrine EP by Carré</a>