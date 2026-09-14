News

City Club Augsburg: Landgericht erklärt Hausdurchsuchung bei Mitarbeiterin für rechtswidrig

Madu Abeysekera

Das Landgericht Augsburg hat die Durchsuchung der Wohnung einer Mitarbeiterin des City Clubs im Anschluss an die Razzia Anfang des Jahres für rechtswidrig erklärt

Rund 200 Polizist:innen verschafften sich am 31. Januar während eines „Day-Raves” gegen 20:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Club. Man vermutete, dass dort Betäubungsmittel im großen Stil gehandelt werden könnten. Dabei wurden rund 250 Besucher:innen sowie das komplette Team des Clubs über fünf Stunden lang festgehalten und durchsucht. Die Polizei beschlagnahmte Betäubungsmittel im niedrigen Grammbereich und nahm 17 Besucher:innen des Clubs fest. Nachdem Betreiber:innen, linke Gruppen und Vertreter:innen der Politik den Einsatz scharf kritisierten, wurden fünf Monate später 19 Wohnungen von Gästen und Mitarbeitenden des Clubs durchsucht. Das Landgericht Augsburg erklärt die Hausdurchsuchung bei einer Mitarbeiterin des Clubs nun für rechtswidrig.

Das Landgericht sieht keinen hinreichenden Tatverdacht gegen die Betroffene. Auslöser für die Durchsuchung der Wohnung waren nach Angaben des Landgerichts die Betäubungsmittel, die bei der Razzia in einem Nebenraum gefunden wurden. Die Polizei ging davon aus, dass der betreffende Raum nicht öffentlich war und die Gegenstände dort den Mitarbeitenden des Clubs zugeordnet werden können. 

Hier widerspricht das Gericht: Der betreffende Raum sei nicht ausschließlich für Mitarbeitende zugänglich gewesen, eine genaue Zuordnung sei daher unmöglich. Insofern war die Hausdurchsuchung rechtswidrig. Die Mitarbeiterin und betroffenen Gäste waren vor der Entscheidung des Landgerichts gegen den Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Augsburg juristisch vorgegangen. 

Der City Club sieht die Entscheidung des Landgerichts als Bestätigung der bisherigen Kritik an den Maßnahmen und stellt die Sorgfalt der Ermittlungen infrage. Der schwerwiegende Verdacht auf „Drogenhandel im großen Stil” habe sich, angesichts der bei der Razzia sichergestellten überschaubaren Mengen von Drogen, widerlegt. Auch wird insbesondere die Verhältnismäßigkeit des Vorgehens mit rund 200 eingesetzten Beamt:innen und der dafür verwendeten Steuergelder hinterfragt. So wurden, laut Angabe des Clubs, Türen mit Rammböcken aufgebrochen, obwohl man den Beamt:innen Schlüssel angeboten habe. Dabei betont der Club, dass eine Null-Toleranz-Politik gelebt werde und Konsument:innen sowie Dealer:innen „sofort rausfliegen und Hausverbot erhalten”. 

Der City Club äußert sich auch zu seiner Zukunft. „Auf keinen Fall”, würde man dicht machen heißt es im FAQ zur Razzia. „Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir machen weiter – als Ort für Kultur und Austausch. Danke für den krassen Support aus der Stadt, von Politiker*innen und der ganzen Szene!”

Gäste im City Club Augsburg (Foto: Instagram/city_club_cafe)

News

Weiterlesen

Burning Man: Sheriff bestätigt dritten Todesfall

News
Kurz vor dem Ende der 40. Ausgabe des Festivals in Black Rock City wurde ein dritter Todesfall gemeldet. Armando Ramirez verstarb nach einem schweren medizinischen Notfall auf dem Weg ins Krankenhaus.

Burning Man: Sheriff bestätigt dritten Todesfall

News
Kurz vor dem Ende der 40. Ausgabe des Festivals in Black Rock City wurde ein dritter Todesfall gemeldet. Armando Ramirez verstarb nach einem schweren medizinischen Notfall auf dem Weg ins Krankenhaus.

Zum Schutz kleiner Spielstätten: Club-Euro startet bundesweit

Mit der freiwilligen Abgabe sollen große Veranstaltungen kleine Venues unterstützen. Das Pilotprojekt als Köln startet nun bundesweit.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Rick Wade: Detroit-Urgestein erlitt Herzinfarkt

Nach einem schweren Zusammenbruch warnt die Deep-House-Legende vor den Folgen ständiger Überlastung im DJ-Alltag.
News Christoph Gleich -
Weiterlesen

Watergate: Pariser Club mit David-Lynch-Verbindung übernimmt Räume für Popup 

Mehr als 20 Monate stand das Watergate leer. Nun zieht dort der internationale Artworld-Jetset ein.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Burning Man: Zwei Todesfälle in zwei Tagen

Das Burning Man steht in diesem Jahr unter einem schlechten Stern: Nachdem Unwetter das Gelände in eine Schlammlandschaft verwandelt hatten, wurden zwei Todesfälle bekannt. 
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Smart Glasses: New Yorker Club verbietet Videobrillen

Geräte wie die Meta-Ray-Bans, die diskretes Filmen ermöglichen, seien mit dem Schutz der Privatsphäre nicht vereinbar, findet das Basement in Queens.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Verbindung in die rechtsextreme Szene: Berliner Clubcomission schließt Musikbrauerei aus

Unter anderem problematisch für die Clubcomission: Die „Erste Alternative Medienmesse” mit Beteiligung von Compact und der Partei dieBasis.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Drogenwarnung aus den Niederlanden: Trump-Pille enthält PMMA 

Vom Konsum der Pille wird ausdrücklich abgeraten, denn mit PMMA ist nicht zu spaßen. Was Raver:innen jetzt wissen müssen.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Monika Kruse: DJ verkündet Rückkehr von Angststörung

Die DJ leide außerdem an „körperlichen Symptomen und einer tiefen Erschöpfung” und musste einen Festival-Gig am Wochenende absagen.
News Maximilian Fritz -
Weiterlesen

Zum Schutz kleiner Spielstätten: Club-Euro startet bundesweit

News Alexis Waltz -
Mit der freiwilligen Abgabe sollen große Veranstaltungen kleine Venues unterstützen. Das Pilotprojekt als Köln startet nun bundesweit.
Rick Wade an den Decks.

Rick Wade: Detroit-Urgestein erlitt Herzinfarkt

News Christoph Gleich -
Nach einem schweren Zusammenbruch warnt die Deep-House-Legende vor den Folgen ständiger Überlastung im DJ-Alltag.

Watergate: Pariser Club mit David-Lynch-Verbindung übernimmt Räume für Popup 

News Alexis Waltz -
Mehr als 20 Monate stand das Watergate leer. Nun zieht dort der internationale Artworld-Jetset ein.

Burning Man: Zwei Todesfälle in zwei Tagen

News Alexis Waltz -
Das Burning Man steht in diesem Jahr unter einem schlechten Stern: Nachdem Unwetter das Gelände in eine Schlammlandschaft verwandelt hatten, wurden zwei Todesfälle bekannt. 

Smart Glasses: New Yorker Club verbietet Videobrillen

News Alexis Waltz -
Geräte wie die Meta-Ray-Bans, die diskretes Filmen ermöglichen, seien mit dem Schutz der Privatsphäre nicht vereinbar, findet das Basement in Queens.

Verbindung in die rechtsextreme Szene: Berliner Clubcomission schließt Musikbrauerei aus

News Alexis Waltz -
Unter anderem problematisch für die Clubcomission: Die „Erste Alternative Medienmesse” mit Beteiligung von Compact und der Partei dieBasis.

Drogenwarnung aus den Niederlanden: Trump-Pille enthält PMMA 

News Alexis Waltz -
Vom Konsum der Pille wird ausdrücklich abgeraten, denn mit PMMA ist nicht zu spaßen. Was Raver:innen jetzt wissen müssen.
Monika Kruse by (Foto: Christoph Köstling)

Monika Kruse: DJ verkündet Rückkehr von Angststörung

News Maximilian Fritz -
Die DJ leide außerdem an „körperlichen Symptomen und einer tiefen Erschöpfung” und musste einen Festival-Gig am Wochenende absagen.