Nach Regierungswechsel: EXIT Festival kündigt „historische“ Rückkehr nach Novi Sad an

Das EXIT Festival kehrt nach Serbien zurück. Das gibt das EXIT auf Instagram bekannt. Aufgrund der 18-monatigen Produktionszeit kann ein vollumfängliches Festival erst 2028 stattfinden, im Sommer 2027 wird eine kleine Edition stattfinden.

Nach dem historischen Wahlsieg der studentischen Protestbewegung in Serbien, die das Ende der autoritären Regierung besiegelte, kehrt das Format an seinen Ursprungsort zurück.

Wegen der offenen Solidarität mit den Protesten nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs in Novi Sad im November 2024 war das Festival stark unter Druck geraten und musste die 2026er Ausgabe absagen und den vorübergehenden Abschied aus dem Heimatland erklären. Jetzt schließt sich der Kreis: Das im Jahr 2000 als studentische Friedensbewegung gegründete Festival kommt zurück auf die Festung Petrovaradin in Novi Sad, heißt es in der Pressemeldung.

„Letztes Jahr, als eine neue Studentenbewegung für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte, mussten wir einfach an ihrer Seite stehen – selbst wenn es bedeutete, alles zu opfern, was wir uns aufgebaut hatten“, erklärt Gründer und CEO Dušan Kovačević in der Pressemeldung. „Dank des Mutes der Studierenden ist die Freiheit in unser Land zurückgekehrt. Und nachdem wir den Geist von EXIT in die Welt getragen haben, kommen wir endlich nach Hause!“

EXIT-Gründer und -CEO, Dušan Kovačević (Foto: EXIT Festival)

Während seiner Pause war das Festival international aktiv und fand unter anderem in Kroatien, Monaco, Spanien und Ägypten statt. Weitere Infos zur Ausgabe 2027 und dem Line-up wollen die Veranstalter in Kürze bekannt geben.