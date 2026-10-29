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„Prof. Phillip Sollmann”: Efdemin als Gastprofessor an die Berliner UdK berufen

Alexis Waltz

Efdemin und Antje Vowinckel wurden als Gastprofessor:innen an den Masterstudiengang Sound Studies and Sonic Arts des Career College der Universität der Künste Berlin berufen. Efdemin, bürgerlich Phillip Sollmann, übernimmt die Leitung des Studiengangs im 50-Prozent-Tandem mit der Radio- und Klangkünstlerin Vowinckel.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Antje Vowinckel und Phillip Sollmann zwei so profilierte Persönlichkeiten gewinnen konnten, und wünschen beiden einen guten Start, viel Erfolg und Freude bei ihrer gemeinsamen Aufgabe“, sagt Prof. Karin Bjerregaard Schlüter, Geschäftsführende Direktorin des UdK Berlin Career College, in der Pressemeldung.

Antje Vowinckel ist eine international ausgezeichnete Klangkünstlerin, Komponistin und Performerin, die besonders im Feld der experimentellen Radiokunst tätig ist. Phillip Sollmann bewältigt wie kaum ein anderer den Grenzgang zwischen elektronischer Clubkultur und experimenteller Klangforschung, zeitgenössischer Komposition und Installationskunst. Als Efdemin ist er seit vielen Jahren eine feste Größe in der globalen Technoszene. Gleichzeitig hat er sich mit Projekten wie Monophonie und dem gemeinsam mit Konrad Sprenger entwickelten Modular Organ System einen Namen in der experimentellen Klangkunst gemacht.

Antje Vowinckel (Foto: Agentur Kopf & Kragen)

Die Berufung steht vor einem bedrückenden Hintergrund: Im Januar hatte die UdK angekündigt, alle Masterprogramme des Zentralinstituts für Weiterbildung und Transfer ab dem Wintersemester einzustellen, darunter Sound Studies and Sonic Arts. Als Grund nannte die Hochschulleitung eine „strategische Neuausrichtung“, ausgelöst durch veränderte rechtliche Rahmenbedingungen im novellierten Berliner Hochschulgesetz. Gegen die Schließung gab es eine Petition mit über 5.000 Unterschriften, unter anderem von Robert Henke, Dasha Rush, Jan St. Werner, Gerhard Behles und Carsten Nicolai. Damals waren 63 Studierende eingeschrieben, die noch ihren Abschluss machen sollen.

Dabei bleibt es nach Angaben der Pressestelle des UdK Berlin Career College: Der Studiengang befinde sich in seiner bisherigen Form, als Masterprogramm am Zentralinstitut für Weiterbildung und Transfer, nach wie vor in der Abwicklung. Es würden keine neuen Studierenden zugelassen, das Programm werde zu Ende geführt. Es gebe aber Ideen und Gespräche, den Studiengang in anderer Form neu an der UdK zu gestalten. Konkretes dazu könne die Pressestelle momentan noch nicht sagen.

Insofern ist auch nicht bekannt, wie lange Vowinckel und Sollmann in dem Studiengang tätig sein werden. 

Phillip Sollmann (Foto: Manuel Schuller)

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