News

„Nighttime Culture Index“: ADE und VibeLab erforschen Nachtkultur in sechs Städten auf sechs Kontinenten

Alexis Waltz

Der neue Nighttime Culture Index von VibeLab und dem Amsterdam Dance Event (ADE) versucht den kulturellen Wert der Nachtkultur erforschen statt wie sonst oft üblich nach wirtschaftlichen Kennzahlen zu fragen. Die erste Ausgabe untersucht Amsterdam, Lagos, New York, São Paulo, Seoul und Sydney, je eine Stadt pro bewohntem Kontinent. Grundlage sind 30 Indikatoren in sechs Dimensionen, von kreativer Ökologie über Räume und Diversität bis zu Politik und Nachhaltigkeit.

Laut Dashboard liegen die Gesamtwerte bei 63,0 für Amsterdam, 62,9 für Sydney, 61,2 für New York, 50,0 für Seoul, 47,7 für São Paulo und 36,9 für Lagos. Eine Rangliste soll das ausdrücklich nicht sein: Der Index will messen, was eine gesunde Nachtkultur trägt, und erkennt an, dass sie in jeder Stadt anders aussieht.

Lutz Leichsenring stellt die Studie beim ADE der Presse vor (Foto: Raymond van Mil)

Die Datenbasis: mehr als 12.000 Line-ups, über 3.000 Venues und 29.000 nächtliche Kulturveranstaltungen jenseits der Musik (zum Beispiel Theater, Galerien, Oper oder Comedy), dazu eine Umfrage mit 767 Teilnehmenden, 14 Expert:inneninterviews und Fokusgruppen mit 67 Beteiligten.

Hier die wichtigsten Ergebnisse:

  • Kosten: Der Eintritt zu einer typischen Clubnacht kostet gemessen in Mindestlohn-Arbeitsstunden rund eine Stunde in Sydney, 1,3 in Amsterdam, 1,7 in Seoul, 1,8 in New York, neun in São Paulo und etwa 25 in Lagos.
  • Schutz: Die niedrigsten Werte des gesamten Index erzielen Indikatoren zum Schutz und zur Nachhaltigkeit der Nachtkultur: rechtlicher Schutz für Venues, behördenübergreifende Koordination, Nachtgovernance und Nachhaltigkeit von Festivals. Beim rechtlichen Schutz von Venues kommen etwa São Paulo auf 27,0, Seoul auf 40,0 und Amsterdam auf 47,0 Punkte.
  • Diversität: Frauen und gender-diverse Künstler:innen stellen nur 27 bis 32 Prozent der Line-ups. Männer machen 68 bis 73 Prozent der Bookings bei Clubabenden aus.
  • Räume: New York und Amsterdam haben rund 50 Musikvenues pro Million Einwohner:innen, Sydney etwa 30, Seoul 12, São Paulo 7 und Lagos etwa 1.
  • Sicherheit: In Amsterdam, New York und Sydney fühlen sich 86 bis 88 Prozent der Befragten in Clubs sicher, in Lagos, São Paulo und Seoul rund drei Viertel. Auf den Straßen drumherum fühlen sich in jeder Stadt weniger Menschen sicher, in fünf von sechs auch auf dem Heimweg. In Lagos sagen das nur 20 Prozent, den höchsten Wert für wahrgenommene Sicherheit erreicht Seoul (69,5), den niedrigsten São Paulo (29,8).

Grassroots- und queere Szenen setzen laut Studie am häufigsten auf diverse Line-ups und Awareness-Teams. Zugleich sind genau diese Angebote bei steigenden Kosten am ehesten gefährdet. Der Index soll jährlich wiederholt und um Städte erweitert werden. Die Ergebnisse stehen im Dashboard.

VibeLab gründeten Mirik Milan, früher Nachtbürgermeister von Amsterdam, und Lutz Leichsenring, früherer Pressesprecher der Berliner ClubCommission, beide gelten als Pioniere der Nachtgovernance.

Foto vom Launch-Event beim ADE: Dare Balogun (Homecoming, Lagos), Jane Slingo (VibeLab, Sydney), Joon Kwak (PERMIT, Seoul), Laura J White (Sydney), Mirik Milan (VibeLab, Amsterdam), Monique Dardenne (M_AI São Paulo), Navid Zahraie (House of Yes, New York), Nazlican Eren (DJ, Sydney), Rahul Murdeshwar (VibeLab), Sasha Ojeda Mendoza (Stadt Amsterdam) und Lutz Leichsenring (VibeLab) (Foto: Raymond van Mil)

News

Weiterlesen

„Prof. Phillip Sollmann”: Efdemin als Gastprofessor an die Berliner UdK berufen

News
Der betreffende Studiengang wird zwar weiterhin abgewickelt, Sollmann übernimmt dennoch gemeinsam mit Antje Vowinckel eine Professur.

„Prof. Phillip Sollmann”: Efdemin als Gastprofessor an die Berliner UdK berufen

News
Der betreffende Studiengang wird zwar weiterhin abgewickelt, Sollmann übernimmt dennoch gemeinsam mit Antje Vowinckel eine Professur.

Angriff auf Pioneer DJ: Behringer entwickelt DJ-Controller

Der für günstige Preise und direkte Nachbauten bekannte Geräte-Hersteller sorgt mit einem Facebook-Post für Wirbel.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Renato De Leon über seine Tanzperformance „Metaxy“: „Die Versuchung, sich zu verlieren, ist sehr real“

Im Interview erzählt er, wie ihn seine Erfahrungen in der Berliner Clubkultur inspiriert haben und wie Norman Nodge die Musik live dazu mischt.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Aus Massive X wird Massive XL:  Native Instrumentes erweitert Wavetable-Synthesizer um KI-Feature 

Nach einer langen Durststrecke mit einer Reihe von Übernahmen und einer Insolvenz stellt Native Instruments ein starkes Update seines beliebten Instruments vor.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Überfallserie auf ADE-Partys: Diebe greifen mit Pfefferspray an

In mindestens fünf Clubs wurden Dutzende Feiernde ausgeraubt und mit Reizgas attackiert.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Braunschweig: Laut Club startet Fundraiser 

Rund 70.000 Euro werden für eine neue Lüftungsanlage fällig, weitere 50.000 Euro fließen in den Brandschutz. Der Betreiberverein kann diese Kosten nicht aus eigener Kraft stemmen.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Tresor.West: Eigentümer des Gebäudes bekennt sich zum Clubbetrieb

Alexander Richter, der die Phoenixhalle über dem Club mit ausgebaut hat, ist als Mitgründer von Four Artists ein Veteran des Musikgeschäfts.
News Madu Abeysekera -
Weiterlesen

Erdrutschsieg der Linken in Serbien: EXIT Festival und Clubs feiern „Raveland” 

Ex-Präsident Aleksandar Vucic und seine Serbischen Fortschrittspartei hatten Teile der Clubkultur aus dem Land vertrieben – unter anderem das Exit Festival.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen

Boris Brejcha: Karriereende für 2028 angekündigt  

Boris Brejcha steht für den Einzug von Pop- und EDM-Logiken in die Techno-Szene. Auf der Haben-Seite kann er eine gewisse Eigensinnigkeit und zahllose Fans vorweisen – besonders in Frankreich, Südeuropa und Lateinamerika.
News Mascha Schaper -
Weiterlesen
Behringer Standalone-DJ-Controller

Angriff auf Pioneer DJ: Behringer entwickelt DJ-Controller

News Madu Abeysekera -
Der für günstige Preise und direkte Nachbauten bekannte Geräte-Hersteller sorgt mit einem Facebook-Post für Wirbel.

Renato De Leon über seine Tanzperformance „Metaxy“: „Die Versuchung, sich zu verlieren, ist sehr...

News Alexis Waltz -
Im Interview erzählt er, wie ihn seine Erfahrungen in der Berliner Clubkultur inspiriert haben und wie Norman Nodge die Musik live dazu mischt.

Aus Massive X wird Massive XL:  Native Instrumentes erweitert Wavetable-Synthesizer um KI-Feature 

News Mascha Schaper -
Nach einer langen Durststrecke mit einer Reihe von Übernahmen und einer Insolvenz stellt Native Instruments ein starkes Update seines beliebten Instruments vor.

Überfallserie auf ADE-Partys: Diebe greifen mit Pfefferspray an

News Madu Abeysekera -
In mindestens fünf Clubs wurden Dutzende Feiernde ausgeraubt und mit Reizgas attackiert.

Braunschweig: Laut Club startet Fundraiser 

News Mascha Schaper -
Rund 70.000 Euro werden für eine neue Lüftungsanlage fällig, weitere 50.000 Euro fließen in den Brandschutz. Der Betreiberverein kann diese Kosten nicht aus eigener Kraft stemmen.

Tresor.West: Eigentümer des Gebäudes bekennt sich zum Clubbetrieb

News Madu Abeysekera -
Alexander Richter, der die Phoenixhalle über dem Club mit ausgebaut hat, ist als Mitgründer von Four Artists ein Veteran des Musikgeschäfts.

Erdrutschsieg der Linken in Serbien: EXIT Festival und Clubs feiern „Raveland” 

News Mascha Schaper -
Ex-Präsident Aleksandar Vucic und seine Serbischen Fortschrittspartei hatten Teile der Clubkultur aus dem Land vertrieben – unter anderem das Exit Festival.

Boris Brejcha: Karriereende für 2028 angekündigt  

News Mascha Schaper -
Boris Brejcha steht für den Einzug von Pop- und EDM-Logiken in die Techno-Szene. Auf der Haben-Seite kann er eine gewisse Eigensinnigkeit und zahllose Fans vorweisen – besonders in Frankreich, Südeuropa und Lateinamerika.