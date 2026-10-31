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n/vision: Roland stellt ersten Wavetable-Synthesizer der Boutique-Serie vor

Madu Abeysekera

Mit dem n/vision erweitert Roland die Boutique-Serie um das erste Gerät, das ganz auf Wavetable-Synthese ausgerichtet ist. Mit integriertem Lautsprecher, Batteriebetrieb und kompaktem Design ist der Synthesizer auch für den Einsatz außerhalb des Studios geeignet. Er kostet 689 Euro, die K-25m-Mini-Tastatur ist im Preis enthalten.

Der n/vision kommt mit doppelter Wavetable-Engine, integriertem Sequenzer und Effekten. Außerdem bietet Roland einige neue klangliche Möglichkeiten: So ist der n/vision zweifach multitimbral, man kann also gleichzeitig zwei unterschiedliche Klangfarben abspielen. 

Zudem hat Roland dem Synth zwei unabhängig editierbare Wavetable-Layers mit separater Wellenform-Auswahl und Mischfunktion verpasst. Für die weitere Klangbearbeitung verfügt der n/vision über einen analog modellierten Multimode-Filter mit Tief-, Band- und Hochpassmodi. Eine Drive-Funktion mit Vintage-inspirierten Klangcharakteren ergänzt die Möglichkeiten zur Klanggestaltung.

Früher hatten zwar einzelne Roland-Geräte (zum Beispiel der Gaia 2) Wavetable-Funktionen, der n/vision ist laut Fachmedien aber das erste, das ganz um dieses Verfahren gebaut ist. Das heißt: Der Klang entsteht, indem eine Folge digitaler Wellenformen abgefahren wird, sodass sich Klangfarben ständig verändern.

Bis auf den SE-02 waren alle bisherigen Boutique-Modelle Nachbauten klassischer Roland-Synths. Der n/vision ist damit erst das zweite Gerät der Reihe mit einem eigenen Konzept. Die Klangerzeugung beruht nach Medienberichten auf der n/zyme-Engine des Fantom, Roland selbst nennt das in den Launch-Texten aber nicht.

Roland hat mit Geräten wie TR-808, TR-909, TB-303 und Jupiter die Klangwelt der elektronischen Musik geprägt.

Roland N/VISION Wavetable Synthesizer (Foto: Roland Store)

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