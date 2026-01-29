Die Platten der Woche mit Jonathan Kaspar, Sam Goku, Surface Access, Tom Trago & Yasin Engwer

Ende Januar in Berlin ist: Schnee und Glatteis auf die Eins. Neujahrseuphorie ist ein abstraktes Phänomen, das Wort Sommer umgibt ein Schleier mythischer Ferne und dieser Tischtennisfilm läuft immer noch nicht im Kino. Also, an einem besonders blue-en Monday mal wieder Skyscanner runterladen und den grünen Fußabdruck für einen 20-Euro-Flug nach Marseille abschenken. Weil, die da oben sind ja auch längst drüber. Und Ashram in Berlin ist längst nicht das Gleiche.

Erst mal reicht aber Detroit, also der stadteigene House. Und München, lieber mit Regio statt ICE. Übrigens, wo bekommt man hier Augustiner Alkoholfrei, frage für einen Freund. Dann doch erst mal zelten mit der Kapelle und ab ins Bandcamp. Weil: Das hab‘ ich in der Tasche. Und in den Ohren. Die Rede ist von Sam Gokus neuer EP auf Permanent Vacation. Die ist nämlich dubby, housy und eindeutig beinfrei. Eben genau das, was man gerade vermisst: Frühsommerlicher Datschen-Rave statt CTM-Kontemplation, Spanferkelgrillen am Blücherplatz statt hastigem Dürüm mit tauben Fingern. Vorne drückt ein schnörkelloser Beat das Tanzbein ins Gehöft, hintenrum breiten sich schwerelose Ambient-Pads und soulige Vocals aus. Eine EP wie ein erster Frühlingskrokus. Jakob Senger

<a href="https://samgoku.bandcamp.com/album/explorations-03">Explorations 03 von Sam Goku</a>