September 2025: Die einschlägigen Compilations

VA – Telepathic Fish: Trawling The Early 90s Ambient Underground (Fundamental Frequencies)

Nomen est omen – mit Trawling The Early 90s Ambient Underground öffnet Telepathic Fish ein Fenster in die Chill-Out-Zone des frühen Londoner Undergrounds der Neunziger. Anders als die hektischen Hardcore-Raves ihrer Zeit boten besagte Partys ein „wombeldelic sound-and-light bath”, wie es der britische Musikjournalist Simon Reynolds beschrieb – ein Raum, in dem Ambient, Klangkunst und Installation zusammenflossen.

Auf zwei LPs versammelt die feine Compilation einige Stücke, die zwischen 1992 und 1995 in den Südlondoner Partykellern, Squats und VIP-Lounges liefen. Hinter dem Projekt standen Chantal Passamonte alias Mira Calix, David Vallade, Mario Aguera und Kevin Foakes alias DJ Food – gemeinsam als Openmind bekannt. Mit Unterstützung von Mixmaster Morris und Matt Black schuf man frühe Chill-Out-Events, die heute als legendär gelten: von Megatripolis über The Big Chill bis hin zu illegalen Neujahrsfeiern im Roundhouse.

Die Trackauswahl lässt Erinnerungen wach werden: So vermittelt Nightmares On Wax‘ „Nights Interlude” eine traumhafte, beinahe introspektive Stimmung, während Insides‘ „Skinned Clean” mit reduzierten Texturen und subtil pulsierenden Beats einen stillen Groove entfaltet, der das intime Ambiente der Partys spürbar macht. Etwas verspielter, fast kosmisch wirkt Keiichi Suzukis „Satellite Serenade (Trans Asian Express Mix)”, das mit seiner luftigen Melodik und zarten Synth-Arpeggios eine weite, panoramische Klanglandschaft öffnet. Mein Highlight, ziemlich retro, aber auch heute noch klasse. Und nicht zuletzt zeigt Tranquility Bass’ „Cantamilla Bomb Pop” die verspielte, experimentelle Seite der frühen Ambient-Underground-Bewegung, in der Genregrenzen verschwimmen und kreative Freiheit alle Räume durchdringt.

Die Compilation erzählt nicht nur musikalische Highlights, sondern auch die Geschichte einer Bewegung, in der so unterschiedliche Künstler wie Aphex Twin, Andrea Parker oder Tony Morley die Räume teilten. Das 20-seitige Booklet mit persönlichen Fotos, Artworks und Memorabilia ergänzt das Hörerlebnis zu einem visuellen Archiv. Die Tracks oszillieren zwischen meditativer Entrücktheit und subtiler Rhythmik, oft begleitet von Licht- und Rauminstallationen, die damals integraler Bestandteil der Partys waren.

Trawling The Early 90s Ambient Underground ist nicht nur eine Rückschau, sondern ein lebendiges Dokument kollektiver Kreativität: die Verschmelzung von DJing, Performance, Ambient-Design und DIY-Kultur. Londoner Künstler definierten hier Räume neu, in denen Klang, Bewegung und visuelle Erfahrung zu einem kaleidoskopischen Ganzen verschmolzen. Wer eintaucht, erlebt die frühen Neunziger nicht als verstaubtes Relikt, sondern als lebendigen, farbigen Mikrokosmos des Ambient-Undergrounds. Liron Klangwart

<a href="https://fundamentalfrequencies.bandcamp.com/album/telepathic-fish-trawling-the-early-90s-ambient-underground">Telepathic Fish: Trawling The Early 90s Ambient Underground von Various Artists</a>