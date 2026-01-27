Mitglied jetzt!
News

Queerpool: Hamburger Partyreihe ruft zu Spenden auf

Paul Sauerbruch

Die Hamburger Veranstaltungsreihe Queerpool bittet die Community aktuell um finanzielle Unterstützung. Um weiterhin queere und sexpositive Partys im Südpol veranstalten zu können, hat das Kollektiv einen Spendenaufruf über seine Social-Media-Kanäle gestartet.

„Es wird immer teurer”, fassen die Betreiber:innen die bedrohliche finanzielle Lage in dem humoristischen Sketch auf Instagram zusammen. „Locations, Reisen, Steuern. Wir wollen unsere Partys so zugänglich wie möglich halten, denn sichere Räume stehen nicht zur Debatte”, heißt es weiter.

Die Bitte an die Community‘ „Komm‘ zu unseren Partys, hol‘ dir einen Drink, schnapp‘ dir ein paar Freund:innen, schmeiß‘ dich in ein fabelhaftes Outfit und leg auf der Tanzfläche los, Baby.” Außerdem kann man direkt an den gemeinnützigen Verein spenden, um zum Bestand und Erhalt von Queerpool beizutragen.

Queerpool ist seit über sechs Jahren eine Veranstaltungsreihe, die in Hamburg zu den buntesten und sichersten Orten für queere und BIPOC-Personen zählt. Dragshows und Darkrooms gehören fest zu den Veranstaltungen, Bennet zählt zu den Residents der Reihe.

Viele Queerpool-Events finden im Südpol statt, einem unabhängigen Kulturort in Hamburg mit Schwerpunkt auf elektronischer Musik. Das Programm reicht von Techno- und queeren Veranstaltungen bis hin zu Punk-Konzerten und Filmabenden. Trotz öffentlicher Förderung und ehrenamtlichen Engagements steht der Südpol angesichts steigender Kosten und struktureller Belastungen finanziell unter Druck, wie wir im Dezember berichteten.

Falls ihr Queerpool unterstützen wollt, findet ihr hier nochmal den Spendenlink.

Veranstaltungsgrafik von Queerpool (Foto: Instagram/queer.pool)

