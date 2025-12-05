Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
Mitglied jetzt!
burger
News

Südpol: Hamburger Club benötigt Spenden in Höhe von 70.000 Euro

Paul Sauerbruch

Das Südpol aus Hamburg befindet sich in einer finanziellen Notlage. Der Club und Kulturraum braucht bis Weihnachten Spenden in Höhe von 70.000 Euro. Die Spenden würden dafür sorgen, dass der Betrieb mit moderaten Eintritts- und Getränkepreisen bestehen könne, ohne die Beschäftigten auszubeuten. Anders als Oper und Theater muss das Südpol ohne institutionelle Kulturförderung überleben, erklären die Macher:innen.

„Die Ursachen liegen in einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Zum einen trifft uns – wie viele in der freien Kulturszene – der generelle Kostenanstieg: von Personal- über Energie- bis hin zu Technikkosten. Dazu kommen noch verzögerte Auszahlungen von unserem Cashless-Payment-Anbieter, was uns aktuell in eine angespannte Situation bringt”, betonte das Team gegenüber der GROOVE.

Die Summe von 70.000 Euro werde benötigt, um laufende Kosten bis zum Jahresende zu decken. „Sie ist kein Zukunftsinvestment, sondern dient der kurzfristigen Stabilisierung unseres Betriebs”, schreibt das Team weiter. „Wichtig ist: Alle Gagen der gebuchten Künstler:innen bleiben für uns höchste Priorität. Einnahmen aus den laufenden Veranstaltungen werden weiterhin dafür eingesetzt, um vereinbarte Auszahlungen sicherzustellen – auch wenn es vereinzelt zu leichten Verzögerungen kommen kann.”

Trotz projektbezogener Fördermittel reiche das Geld nicht aus, um die laufenden Kosten zu tragen. Neue Partnerschaften seien in Aussicht, diese Prozesse dauern aber und seien komplex.

Das Südpol ist ein Raum für kulturelle Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Der Fokus liegt dabei auf elektronischer Musik. Das Programm erstreckt sich von Techno-Events über dezidiert queere Veranstaltungen bis hin zu Punk-Konzerten und Kinoabenden. Mit Unterstützung der Hamburger Kulturbehörde, der Kreativgesellschaft Hamburg und vielen ehrenamtlichen Helfer:innen wurde das Gelände in den letzten Jahren restauriert.

Bereits 2016 und 2020 und früher in diesem Jahr rief das Südpol zu Spenden aus der Community auf. Hier könnt ihr den Hamburger Club unterstützen.

Das Südpol in Hamburg (Foto: Presse)

News

Weiterlesen

Detroit: Museum für elektronische Musik soll in berühmter Ruine entstehen

News
Aus dem Packard Plant soll bis 2029 ein neuer Kulturkomplex entstehen, inklusive eines Museums für die Geschichte des Detroit Techno.

Detroit: Museum für elektronische Musik soll in berühmter Ruine entstehen

News
Aus dem Packard Plant soll bis 2029 ein neuer Kulturkomplex entstehen, inklusive eines Museums für die Geschichte des Detroit Techno.

GROOVE ON #4 – Advent Sunday Service: A Holy Daytime Party

Zu keiner Zeit des Jahres feiert es sich so ausgelassen und emotional wie im Advent – auf der ersten Holy Daytime Party der GROOVE.
News Die Redaktion -
Weiterlesen

Clubcommission-Mitglied Musikbrauerei: Diskussion um rechtsextreme Veranstaltungen

Die kontroversen Vermietungen der Musikbrauerei stellen die Interessenvertretung der Berliner Clubs vor ein Dilemma.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

ANNEX: Tresor Records nimmt Compilation-Reihe nach 24 Jahren wieder auf

Tresor Records veröffentlicht nach 24 Jahren die nächste „ANNEX”-Compilation, die Kern und Charakter des Kraftwerks abbildet.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

ORCA: Indie-Think-Tank veröffentlicht Studie

Ein gerechter Umgang mit Musik und deren Schöpfer:innen ist möglich. Zumindest ist das das Ergebnis einer Studie zu unabhängigen Labels.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen

Autechre: Europa-Tour angekündigt

Autechre, das legendäre IDM-Duo aus Rochdale, wird im kommenden September auch drei Konzerte im deutschsprachigen Raum geben.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Dekmantel: Neues Morgen-Programm mit Jeff Mills und Eris Drew angekündigt

Bei der zwölften Dekmantel-Ausgabe werden auch James Holden & Surgeon, Channel One, Sampha und Jane Fitz mit Früh-Performances auftreten.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

Erst im April dieses Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.
News Jakob Senger -
Weiterlesen

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.
News Paul Sauerbruch -
Weiterlesen
Doudou MD (Foto: Martijn Kuyvenhoven)

GROOVE ON #4 – Advent Sunday Service: A Holy Daytime Party

News Die Redaktion -
Zu keiner Zeit des Jahres feiert es sich so ausgelassen und emotional wie im Advent – auf der ersten Holy Daytime Party der GROOVE.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BrauereiSchneiderSW.jpg

Clubcommission-Mitglied Musikbrauerei: Diskussion um rechtsextreme Veranstaltungen

News Jakob Senger -
Die kontroversen Vermietungen der Musikbrauerei stellen die Interessenvertretung der Berliner Clubs vor ein Dilemma.
Das Kraftwerk in Berlin (Foto: Viktor Meier)

ANNEX: Tresor Records nimmt Compilation-Reihe nach 24 Jahren wieder auf

News Paul Sauerbruch -
Tresor Records veröffentlicht nach 24 Jahren die nächste „ANNEX”-Compilation, die Kern und Charakter des Kraftwerks abbildet.
Bicep ist einer der erfolgreichsten Acts des Indie-Labels Ninja tune (Foto: Instagram/ Bicep)

ORCA: Indie-Think-Tank veröffentlicht Studie

News Paul Sauerbruch -
Ein gerechter Umgang mit Musik und deren Schöpfer:innen ist möglich. Zumindest ist das das Ergebnis einer Studie zu unabhängigen Labels.
Autechre by Bafic Tunnel

Autechre: Europa-Tour angekündigt

News Jakob Senger -
Autechre, das legendäre IDM-Duo aus Rochdale, wird im kommenden September auch drei Konzerte im deutschsprachigen Raum geben.
Einer der Schauplätze des Dekmantel At Dawn (Foto: Woody Bos)

Dekmantel: Neues Morgen-Programm mit Jeff Mills und Eris Drew angekündigt

News Jakob Senger -
Bei der zwölften Dekmantel-Ausgabe werden auch James Holden & Surgeon, Channel One, Sampha und Jane Fitz mit Früh-Performances auftreten.

Axxon N.: Leipziger Club kämpft mit finanziellen Problemen

News Jakob Senger -
Erst im April dieses Jahres eröffnet, sieht sich das Axxon N. mit einem Insolvenzeröffnungsverfahren konfrontiert.
Das Projekt X in Bochum (Foto: Facebook/Projekt-X)

Projekt X: Bochumer Club arbeitet an Wiedereröffnung

News Paul Sauerbruch -
Die vermeintliche Schließung des Projekt X entpuppt sich als Zwangspause. Der Bochumer Club musste aufgrund von Auflagen schließen.

Elektronische Musik und Clubkultur. Seit 1989.

HERAUSGEBER

Verein für Technojournalismus e.V.

Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin

Redaktion

GROOVE Magazin
Schätzelbergstr. 1-3
12099 Berlin
Email Redaktion
Email Aboservice

News

Reviews

Podcasts

Features

Charts

Events

JETZT MITGLIED WERDEN

Mein Konto

Archiv