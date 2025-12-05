Südpol: Hamburger Club benötigt Spenden in Höhe von 70.000 Euro

Das Südpol aus Hamburg befindet sich in einer finanziellen Notlage. Der Club und Kulturraum braucht bis Weihnachten Spenden in Höhe von 70.000 Euro. Die Spenden würden dafür sorgen, dass der Betrieb mit moderaten Eintritts- und Getränkepreisen bestehen könne, ohne die Beschäftigten auszubeuten. Anders als Oper und Theater muss das Südpol ohne institutionelle Kulturförderung überleben, erklären die Macher:innen.

„Die Ursachen liegen in einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Zum einen trifft uns – wie viele in der freien Kulturszene – der generelle Kostenanstieg: von Personal- über Energie- bis hin zu Technikkosten. Dazu kommen noch verzögerte Auszahlungen von unserem Cashless-Payment-Anbieter, was uns aktuell in eine angespannte Situation bringt”, betonte das Team gegenüber der GROOVE.

Die Summe von 70.000 Euro werde benötigt, um laufende Kosten bis zum Jahresende zu decken. „Sie ist kein Zukunftsinvestment, sondern dient der kurzfristigen Stabilisierung unseres Betriebs”, schreibt das Team weiter. „Wichtig ist: Alle Gagen der gebuchten Künstler:innen bleiben für uns höchste Priorität. Einnahmen aus den laufenden Veranstaltungen werden weiterhin dafür eingesetzt, um vereinbarte Auszahlungen sicherzustellen – auch wenn es vereinzelt zu leichten Verzögerungen kommen kann.”

Trotz projektbezogener Fördermittel reiche das Geld nicht aus, um die laufenden Kosten zu tragen. Neue Partnerschaften seien in Aussicht, diese Prozesse dauern aber und seien komplex.

Das Südpol ist ein Raum für kulturelle Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Der Fokus liegt dabei auf elektronischer Musik. Das Programm erstreckt sich von Techno-Events über dezidiert queere Veranstaltungen bis hin zu Punk-Konzerten und Kinoabenden. Mit Unterstützung der Hamburger Kulturbehörde, der Kreativgesellschaft Hamburg und vielen ehrenamtlichen Helfer:innen wurde das Gelände in den letzten Jahren restauriert.

Bereits 2016 und 2020 und früher in diesem Jahr rief das Südpol zu Spenden aus der Community auf. Hier könnt ihr den Hamburger Club unterstützen.