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EXIT: Festival findet 2026 in Montenegro statt

Daniel Boeglmueller

Das EXIT Festival hat für seine Sommerausgabe 2026 eine neue Heimat gefunden: Es wird am Long Beach im montenegrinischen Ulcinj stattfinden. Konkrete Informationen wie das genaue Datum oder das Line-up stehen derzeit noch aus. Zuvor hatte das Festival nach 25 Jahren seinen Standort im serbischen Novi Sad verlassen. Hintergrund war ein Konflikt mit der serbischen Regierung im Zusammenhang mit den studentischen Protesten im vergangenen Jahr.

Das Projekt „EXIT 2 Montenegro” umfasst nicht nur den Umzug des EXIT an die Adriaküste, sondern bringt auch seinen montenegrinischen Ableger, das Sea Dance Festival, in den Küstenort Budva zurück. Dieses hat bereits zwischen 2014 und 2017 am Jaz Beach in Budva stattgefunden.

„Mit seiner beeindruckenden Natur und der lebendigen Adriaküste bietet Montenegro alles, um erstklassige Urlaubserlebnisse mit unvergesslichen Live-Musik-Events zu verbinden”, so Dušan Kovačević, CEO und Gründer des EXIT, zur Umsiedlung nach Montenegro.

Nach der Solidaritätsbekundung mit studentischen Protesten gegen Korruption im Zuge des Bahnhofsunglücks von Novi Sad im November 2024 wurden dem Festival staatliche Fördermittel gestrichen. Die Veranstalter sprachen von massivem finanziellen und politischen Druck und sahen die Entscheidung als notwendigen Schritt zum Schutz der künstlerischen und politischen Freiheit des Festivals. Kovačević betonte damals, dass es um die Verteidigung der Meinungsfreiheit für Kulturschaffende weltweit gehe.

Das EXIT Festival wurde im Jahr 2000 als studentische Protestbewegung für Frieden und Freiheit auf dem Balkan gegründet. Es entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem der einflussreichsten Kultur- und Musikfestivals in Europa. Der Weggang aus Novi Sad markierte einen tiefen Einschnitt für die Kulturszene Serbiens.

Unseren Nachbericht von der EXIT-Ausgabe 2023 lest ihr hier.

Die Hauptbühne des EXIT in Novi Sad 2023 (Foto: Marko Edge)

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