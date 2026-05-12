Richie Hawtin: DJ bringt Drum Machine mit Erica Synths auf den Markt

Richie Hawtin bringt seine erste Drum Machine auf den Markt. Das Instrument namens Bullfrog Drums entstand in Kooperation mit dem lettischen Audio-Unternehmen Erica Synths. Sein Prototyp wurde bereits vor zwei Jahren präsentiert. Die siebenstimmige Drum Machine kostet 666 Euro und verbindet eine an die 909 angelehnte Programmierung mit sample-basierten Klängen. Ab Werk stehen sieben Sample-Bänke zur Verfügung, zusätzlich können Nutzer bis zu 16 eigene Sample-Bänke speichern.

Die Samples können über das integrierte Mikrofon, einen Audioeingang auf der Rückseite oder via USB importiert werden. Anschließend lassen sich zahlreiche Klangparameter flexibel anpassen, darunter Pitch, Decay, Panorama, Loop-Punkte sowie Cutoff, Resonanz und Drive.

Darüber hinaus unterstützt das Gerät Parameter-Locks und Automationen einzelner Spuren. So können für jeden Step des Sequencers individuelle Einstellungen gespeichert werden. Der integrierte Sequencer arbeitet mit bis zu 64 Steps und bietet Funktionen wie Ratchets, Probability und Micro-Timing pro Step.

Laut Erica Synths ist die Drum Machine darauf ausgelegt, das Verständnis für Drum-Programmierung und den kreativen Umgang mit Samples zu fördern sowie deren Einbindung in unterschiedliche Performance-Setups zu erleichtern. Das Projekt ist bereits die zweite Kooperation zwischen Richie Hawtin und Erica Synths. Zuvor hatte man gemeinsam den Bullfrog Synth entwickelt.

Richie Hawtin ist ein kanadisch-britischer Techno-DJ, Produzent und Labelbetreiber, der als einer der prägenden und innovativsten Künstler der elektronischen Musik gilt. Mit seinem Label Minus hat er zahlreiche einflussreiche Künstler der elektronischen Musik gefördert.