AMT am Alexanderplatz: Club kündigt Eröffnungstermin an

Nach einen Soft Opening am 1. und 2. Mai wird das AMT am 6. Juni seinen regulären Betrieb aufnehmen. Beim Opening werden unter anderem Tigerhead, GLIA, DJ SUN und Eliza Feliz auftreten. Die Party beginnt um 23 Uhr, gefeiert werden kann bis 11 Uhr am nächsten Morgen.

„Wir konnten alles umsetzen, wie wir es geplant haben”, sagt Robert Havemann gegenüber der GROOVE. Beim Booking habe man Wert auf ein FLINTA*-lastiges Line-up gelegt, ganz besonders stolz ist man auf den Sound. „Der ist mehr als fett”, fügt er hinzu.

Am 8. Mai findet die Fuck Your Gender statt, am 9. Mai Litha Teaser mit Castaka und Dark Zenith, am 15. Mai die Substation und am 23. Mai das 2. Midguided-Jubiläum mit Blame the Mono, DLV und PLVSTYK.

Das AMT erregte durch sein innovatives Türkonzept Aufsehen. Der Club arbeitet nicht mit einer herkömmlichen Einlassstrategie über eine Schlange, sondern verteilt Timeslots zum Einlass an die Besucher:innen. Wer an der Reihe ist, bekommt eine Benachrichtigung auf sein Smartphone. In der Zwischenzeit kann man sich beispielsweise ein Getränk am hauseigenen Späti besorgen.

Unser Interview zum AMT findet ihr hier.