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Komplete 26: Native Instruments kündigt erweiterte Version von Software-Bundle an

Daniel Boeglmueller

Die Berliner Softwarefirma Native Instruments hat mit Komplete 26 die neueste Version ihrer umfangreichen Musikproduktions-Suite vorgestellt. Das Bundle wurde erneut erweitert und umfasst nun über 190 Instrumente und Effekte sowie mehr als 180.000 Sounds. Ergänzt wird es durch Mixing- und Mastering-Tools. Entstanden ist das Bundle in Zusammenarbeit mit den Tochterfirmen iZotope und Brainworx. Die Preise beginnen bei 99 Euro für die Select-Version und reichen bis 1.949 Euro für die Collector’s Edition.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen der Synthesizer Absynth 6, neue Piano- und Vocal-Instrumente wie Noire, Claire und Moments: Vocal Clouds sowie weitere Soundbibliotheken wie Marco Polo Drums, LCO Producer Strings und die Electric Keys Collection. Im Zentrum steht außerdem das aktualisierte Kontakt 8 (Version 8.10.0) mit erweiterten Funktionen wie Aftertouch-Unterstützung. Das Paket enthält weiterhin etablierte Instrumente wie Massive X, FM8, Reaktor 6 und Battery 4 sowie Tools wie Ozone 12 Elements von iZotope.

Native Instruments hatte im März ein Insolvenzverfahren eröffnet. Davon betroffen sind auch die Tochterfirmen iZotope, Plugin Alliance und Brainworx. Das Unternehmen hatte versucht, Investoren zu finden und den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Support, Entwicklung und neue Produkte sollen weiterlaufen. Ziel war es, eine Übernahme zu erreichen.

Native Instruments wurde 1996 in Berlin gegründet und gilt heute als einer der weltweit bedeutendsten Hersteller von Software und Hardware für Audioproduktion und DJing. Zu den maßgeblichen Produkten der Firma gehören Komplete, Kontakt, Massive, Maschine und Traktor.

Native Instruments ist eine feste Größe in der Welt der Musikproduktion (Foto: Native Instruments)

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