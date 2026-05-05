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„Keep the Vibe Alive”: Hanauer Museum zeigt Ausstellung über den Love Family Park

Christoph Benkeser

Der Love Family Park feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums der hessischen Festivalinstitution zeigt das Historische Museum Hanau Schloss Philippsruhe vom 8. Mai bis 12. Juli die Ausstellung Keep the Vibe Alive: 30 Jahre Love Family Park. Die Eröffnung findet am 7. Mai mit einer Vernissage im Roten Saal des Schlosses statt.

Auf 23 Bildschirmen sowie anhand von mehr als 100 Fotografien, Plakaten und Filmen aus den Archiven der Veranstalter:innen lässt die Ausstellung drei Jahrzehnte elektronischer Musikkultur lebendig werden. Die großformatigen Bildtafeln dokumentieren Aufstieg, Glanzzeiten und das turbulente Ende des Festivals in Hanau.

Der Love Family Park findet seit 2013 nicht mehr in Hanau statt, bekommt dort aber eine große Ausstellung mit Fotos, Plakaten und Filmen spendiert (Foto: David Ullmann)

Kuratiert wurde die Schau von Dr. Torben Giese, Leiter des Stadtmuseums Stuttgart und ehrenamtlicher Kurator des Frankfurter MOMEM. Das passt, denn: Giese war Mitgründer der Initiative Save The Park, die 2011 versuchte, das Festival vor dem Aus zu bewahren.

1996 startete der Love Family Park als eines der ersten Open-Air-Festivals für elektronische Musik, das tagsüber stattfand – damals noch im Dunlop-Park. Schon in den frühen 2000er-Jahren kamen bis zu 20.000 Besucher:innen. Der Umzug 2002 auf die Großauheimer Mainwiesen schaffte mehr Platz, allerdings auch mehr Konflikte. Das Gelände lag im Landschaftsschutzgebiet Hessische Mainauen, was neue Ausnahmeregelungen erforderte. Naturschützende, Anwohner:innen und Politik stritten über Lärm, Drogen und Umweltschäden.

2013 durfte das Festival nicht mehr in Hanau stattfinden. Eine Unterschriftenaktion mit über 20.000 Unterzeichner:innen blieb erfolglos. Der Versuch der Stadt, eine Teillöschung des Geländes aus dem Landschaftsschutzgebiet zu erwirken, scheiterte ebenfalls.

Keep the Vibe Alive: 30 Jahre Love Family Park ist bis 12. Juli 2026 im Schloss Philippsruhe im Historischen Museum Hanau zu sehen (Foto: cosmopop)

Für den Love Family Park begann eine Wanderschaft: drei Jahre Mainz, dann Rüsselsheim, schließlich Corona. Auch in Frankfurt verlief die Suche nach einem neuen Zuhause nicht reibungslos. 2023 scheiterten Verhandlungen mit der Stadt über den Rebstockpark zunächst an Lärmschutzauflagen, die laut Veranstalter Steffen Charles jede Techno-Veranstaltung unmöglich gemacht hätten. Mittlerweile hat der Love Family Park dennoch eine neue Heimat im Frankfurter Rebstockpark gefunden. Dort wird er als zweitägiges Format fortgeführt. In diesem Jahr findet das Festival am 25. und 26. Juli statt.

Die Ausstellung ist eine Kooperation des Historischen Museums Hanau mit dem MOMEM Frankfurt und der cosmopop GmbH aus Ludwigshafen. Der Eintritt ist im regulären Museumspreis enthalten (7 Euro, ermäßigt 5 Euro). Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Alle Informationen zur Ausstellung Keep the Vibe Alive finden sich auf der Homepage des Historischen Museums Hanau.

In einer Ausstellung über die Geschichte des Love Family Park darf Sven Väth nicht fehlen (Foto: cosmopop)

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