AlphaTheta CDJ-3000: Update löscht Playlists bekannter DJs

Jacob Wittmer

Nach einem CDJ-3000-Firmware-Update sind viele Playlists nicht mehr verfügbar. Das berichten zahlreiche bekannte DJs, darunter SPFDJ, rRoxymore, VTSS, Samurai Breaks oder Tiffany Calver in Kommentaren zu einer Instagram-Reel von Jaguar. Die BBC Radio-1-Moderatorin soll sogar ihre gesamte Playlist während eines Gigs im Superclub Drumsheds verloren haben. 

Das Problem tritt nach dem Update 3.30 auf, das AlphaTheta am 21. Oktober 2025 veröffentlichte. Das Update beinhaltet das OneLibrary-Format, das in Zusammenarbeit mit der DJ-Software Algoriddim und Native Instruments entwickelt wurde. Das Update kann dazu führen, dass Playlists verschwinden, wenn ein USB-Stick sowohl das alte Format als auch das neue OneLibrary-Format enthält.

CDJ-Hersteller AlphaTheta bestätigte die Berichte der DJs. „Wir sind uns bewusst, dass einige Nutzer nach dem kürzlich erfolgten Firmware-Update Probleme hatten, und wir entschuldigen uns aufrichtig für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten”, so die Firma. Man verspricht, möglich schnell Abhilfe zu schaffen.

Als Workaround empfiehlt man derweil, die bisherige Version 3.20 auf dem USB-Stick mit in den Club zu nehmen, um die verfügbaren CDJs downzugraden.

Der Alphatheta CDJ 3000 im Betrieb (Foto: Alphatheta)


Objects Manufacturing: Berliner Presswerk stellt Insolvenzantrag

Vor zwei Jahren war Objects-Gründer Daniel Plasch mit dem Ziel angetreten, nachhaltig Vinyl zu produzieren. Nun kämpft seine Firma ums Überleben.

Objects Manufacturing: Berliner Presswerk stellt Insolvenzantrag

Vor zwei Jahren war Objects-Gründer Daniel Plasch mit dem Ziel angetreten, nachhaltig Vinyl zu produzieren. Nun kämpft seine Firma ums Überleben.

Clarky aus London: Dillinja-Weggefährte verstorben

News Lea Jessen -
Plattendealer bei Black Market Records, Gast-DJ bei den Metalheadz-Blue-Note-Sessions, Produktionen mit Dillinja. Clarky hatte eine Drum'n'Bass-Biographie, wie sie nicht schöner zu erträumen ist.

Nauen in Brandenburg: Riesiges Drogenlabor ausgehoben

News Lea Jessen -
„Ein Labor dieser Dimension habe ich in 31 Jahren noch nicht gesehen“, sagt Henner Grote, Leiter des Rauschgiftsachgebiets beim Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg.
Luftaufnahme vom Sziget Festival (Foto: Sziget)

Sziget Festival: Streit zwischen Veranstalter und Budapester Stadtverwaltung

News Die Redaktion -
Bereits Anfang Oktober kamen erste Absage-Gerüchte auf. Nun könnte es aber doch eine Einigung geben.
Rudi Schmidt (Foto: Airport / Facebook)

Würzburg: Gründer der Diskothek Airport verstorben

News Lea Jessen -
Rudi Schmidt war Würzburger Diskotheken-Gründervater und prägte mit mehreren Lokalen das Nachtleben der Stadt.
Rosini Murphy bei ihrer Tour in Deutschalnd 2025 (Foto: Insta Rosini Murphy)

Róisín Murphy: Festival lädt Headliner nach Trans-Äußerungen aus 

News Michael Sarvi -
Die ehemalige LGBTQAI+-Ikone äußert sich erneut zum Thema und erntet damit heftige Kritik aus der queeren Community.
David Heuer mit goldener Fliese (Foto: Daniel Pflieger/ WDM)

WDM Hannover: Charity-Aktion für WC-Sanierung gestartet 

News Katharina Pittack -
Aus 100 goldenen Fliesen entsteht eine Art „Wall of Fame", mit der sich die Spender:innen in den Toilettenkabinen des WDM verewigen können.
Rave The Planet 2023 (Foto: Sebastian Wischmann)

Rave The Planet: Techno-Parade findet 2026 an einem neuen Termin statt

News Katharina Pittack -
Die Überschneidung mit zwei großen Veranstaltungen, die zeitgleich stattgefunden hätten, ist damit gelöst.

Dresden: Illegale Techno-Partys sollen bald legal stattfinden

News Katharina Pittack -
Der Stadtrat will im Sommer 2026 nicht kommerzielle Open-Air Partys ermöglichen – konkrete Orte sind aber noch nicht im Gespräch.

