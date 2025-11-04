AlphaTheta CDJ-3000: Update löscht Playlists bekannter DJs

Nach einem CDJ-3000-Firmware-Update sind viele Playlists nicht mehr verfügbar. Das berichten zahlreiche bekannte DJs, darunter SPFDJ, rRoxymore, VTSS, Samurai Breaks oder Tiffany Calver in Kommentaren zu einer Instagram-Reel von Jaguar. Die BBC Radio-1-Moderatorin soll sogar ihre gesamte Playlist während eines Gigs im Superclub Drumsheds verloren haben.

Das Problem tritt nach dem Update 3.30 auf, das AlphaTheta am 21. Oktober 2025 veröffentlichte. Das Update beinhaltet das OneLibrary-Format, das in Zusammenarbeit mit der DJ-Software Algoriddim und Native Instruments entwickelt wurde. Das Update kann dazu führen, dass Playlists verschwinden, wenn ein USB-Stick sowohl das alte Format als auch das neue OneLibrary-Format enthält.

CDJ-Hersteller AlphaTheta bestätigte die Berichte der DJs. „Wir sind uns bewusst, dass einige Nutzer nach dem kürzlich erfolgten Firmware-Update Probleme hatten, und wir entschuldigen uns aufrichtig für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten”, so die Firma. Man verspricht, möglich schnell Abhilfe zu schaffen.

Als Workaround empfiehlt man derweil, die bisherige Version 3.20 auf dem USB-Stick mit in den Club zu nehmen, um die verfügbaren CDJs downzugraden.