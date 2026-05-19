Limitierte Speaker-Edition: SOUNDBOKS und MCR-T machen gemeinsame Sache

Es gibt Partys, die vergisst man nicht. Nicht wegen des Line-ups oder der Location – wegen des Moments, in dem das Wohnzimmer zum Club wird und aus Fremden Freunde werden. Genau dieses Gefühl ist der Ausgangspunkt für die neue Kollaboration zwischen SOUNDBOKS und dem Berliner DJ und Produzenten MCR-T.

So sieht es aus, mit der SOUNDBOKS Mix hört es sich auch so an (Foto: Presse)

Am 13. Mai launcht die dänische Audio-Marke die limitierte SOUNDBOKS Mix × MCR-T Edition. Der Lautsprecher ist eine direkte Antwort auf alles, was sich Clubkultur heute oft erlaubt: Überproduktion, Inszenierung, Distanz. MCR-T steht für das Gegenteil davon. Verwurzelt im Berliner Techno-Underground, bekannt für rohe, unnachgiebige Sets, verkörpert er den DIY-Ethos, den SOUNDBOKS mit dieser Kampagne wieder ins Zentrum rücken will.

Auf den großen und kleinen Bühnen zu Hause: MCR-T (Foto: Soundboks)

„Zusammen mit MCR-T bringen wir den Fokus zurück zur good old house party”, sagt Sina Hiddemann von SOUNDBOKS. Und: „MCR-T verkörpert diese unverfälschte, spontane Energie wie kein Zweiter. Es geht nicht um perfekt inszenierte Partys, sondern um den DIY-Spirit und die Originalität, die hinter jeder Hausparty stecken.”

Wer weiß, was damit gemeint ist oder es noch herausfinden will: Die SOUNDBOKS Mix × MCR-T Edition ist ab dem 13. Mai 2026 in einer limitierten Auflage im europäischen Online-Shop erhältlich.