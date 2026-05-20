Nach dem angekündigten Abzug mehrerer Ryanair-Flugzeuge aus Berlin nutzt die Lufthansa-Tochter Eurowings die entstehenden Lücken. Zum Winterflugplan will die Airline zwei zusätzliche Maschinen am Flughafen Berlin Brandenburg stationieren.

Neu ins Programm aufgenommen wird die bisher von Ryanair abgeflogene Strecke nach Bologna. Außerdem plant Eurowings zusätzliche Verbindungen zu den Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa. Über potenzielle weitere neue Verbindungen und den finalen Winterflugplan am BER soll im Juli entschieden werden. Ob dann für die hauptstädtische Nachtkultur relevantere Destinationen hinzukommen, bleibt abzuwarten.

„Wir glauben an Berlin und sehen gute Perspektiven für den Standort”, sagt Eurowings-CEO Max Kownatzki in der Pressemitteilung der Airline. Berlin ziehe als politische Hauptstadt, kulturelles Zentrum und Wirtschaftsstandort mit Potenzial immer noch Menschen aus aller Welt an, so Kownatzki weiter.

Die Branche benötige allerdings dringend international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, damit der Netzausbau nachhaltig erfolgreich sein kann, erläutert Kownatzki: „Die seit 2019 mehr als verdoppelten Steuern und Gebühren führen dazu, dass viele Airlines inzwischen einen Bogen um Deutschland machen.”

Mit den beiden zusätzlichen Maschinen wächst die Flotte von Eurowings am Flughafen Berlin Brandenburg auf insgesamt elf Flugzeuge. Von dort aus steuert die Airline künftig rund 50 Ziele an. Den Maschinen sind zudem mehr als 300 Crewmitglieder zugeteilt.

Ob der Ausbau des Eurowings-Standorts am Berliner Flughafen einen nachhaltig positiven Einfluss auf die vom Partytourismus abhängige Berliner Clubkultur hat, muss sich noch zeigen. Wichtig dafür wären neue Flugverbindungen in europäische Metropolen und Ballungsräume, die den Tourismus-Zustrom in die Hauptstadt bestärken.