News

Nach Ryanair-Rückzug: Eurowings erweitert Angebot am Flughafen BER

Daniel Boeglmueller

Nach dem angekündigten Abzug mehrerer Ryanair-Flugzeuge aus Berlin nutzt die Lufthansa-Tochter Eurowings die entstehenden Lücken. Zum Winterflugplan will die Airline zwei zusätzliche Maschinen am Flughafen Berlin Brandenburg stationieren.

Neu ins Programm aufgenommen wird die bisher von Ryanair abgeflogene Strecke nach Bologna. Außerdem plant Eurowings zusätzliche Verbindungen zu den Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa. Über potenzielle weitere neue Verbindungen und den finalen Winterflugplan am BER soll im Juli entschieden werden. Ob dann für die hauptstädtische Nachtkultur relevantere Destinationen hinzukommen, bleibt abzuwarten.

„Wir glauben an Berlin und sehen gute Perspektiven für den Standort”, sagt Eurowings-CEO Max Kownatzki in der Pressemitteilung der Airline. Berlin ziehe als politische Hauptstadt, kulturelles Zentrum und Wirtschaftsstandort mit Potenzial immer noch Menschen aus aller Welt an, so Kownatzki weiter.

Die Branche benötige allerdings dringend international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, damit der Netzausbau nachhaltig erfolgreich sein kann, erläutert Kownatzki: „Die seit 2019 mehr als verdoppelten Steuern und Gebühren führen dazu, dass viele Airlines inzwischen einen Bogen um Deutschland machen.”

Mit den beiden zusätzlichen Maschinen wächst die Flotte von Eurowings am Flughafen Berlin Brandenburg auf insgesamt elf Flugzeuge. Von dort aus steuert die Airline künftig rund 50 Ziele an. Den Maschinen sind zudem mehr als 300 Crewmitglieder zugeteilt.

Ob der Ausbau des Eurowings-Standorts am Berliner Flughafen einen nachhaltig positiven Einfluss auf die vom Partytourismus abhängige Berliner Clubkultur hat, muss sich noch zeigen. Wichtig dafür wären neue Flugverbindungen in europäische Metropolen und Ballungsräume, die den Tourismus-Zustrom in die Hauptstadt bestärken.

Die Flotte von Eurowings am BER wächst auf elf Flugzeuge mit mehr als 300 Crewmitgliedern. (Foto: Eurowings)

News

Weiterlesen

Limitierte Speaker-Edition: SOUNDBOKS und MCR-T machen gemeinsame Sache

Advertorial
Eine limitierte Speaker-Edition von SOUNDBOKS feiert den DIY-Ethos der Hausparty. Und zwar mit keinem Geringeren als MCR-T.

Limitierte Speaker-Edition: SOUNDBOKS und MCR-T machen gemeinsame Sache

Advertorial
Eine limitierte Speaker-Edition von SOUNDBOKS feiert den DIY-Ethos der Hausparty. Und zwar mit keinem Geringeren als MCR-T.

Jake The Rapper: Krankenhausaufenthalt nach Sepsis

Jake the Rapper hat sich vom Krankenhausbett gemeldet und von seiner fordernden gesundheitlichen Situation berichtet.
News Johanna Lühr -
Weiterlesen

CONTRA im Berliner Kraftwerk: Zweitägiges Leftfield-Festival angekündigt

Das Event findet vom 30. bis 31. Mai statt. Auf dem Line-up stehen unter anderem DJ LAG, Flowdan, KAVARI, Malibu und DJ Babatr. Der weltbekannte Dubstep-Produzent Skrillex ist Veranstalter des Events.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

OXI: Brand in Berliner Club

Ähnlich wie beim Brand in der Renate vor genau einem Jahr brach das Feuer in einer Holzkonstruktion im Garten des Clubs aus.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

„Bass, Widerstand, Zukunft”: Doku beleuchtet Geschichte von Dubstep

Mit dabei sind die Szene-Ikonen Mala und Pinch – Auch der Wuppertaler Club Open Ground ist vertreten.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

„Tanzflächen der Wiedervereinigung”: Open Call zur Feierkultur nach 1989 gestartet

Die Berliner Clubcommission erforscht in einer Ausstellung im Herbst 2026 die Nachtkultur in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung. 
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Pappel-Beach: Betreiber äußert sich zu Kritik an 24-Stunden-Tekk Rave

Die Event-Location sieht sich nach der Veranstaltung mit Beschwerden von Anwohner:innen konfrontiert – laut Betreiber Florian Seber zu Unrecht.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Richie Hawtin: DJ bringt Drum Machine mit Erica Synths auf den Markt

Das siebenstimmige Gerät namens Bullfrog Drums ist bereits Richie Hawtins zweites Projekt mit der lettischen Firma.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Hannah Laing: Schwere Vorwürfe gegen die Münchner Polizei [UPDATE]

Nach einem Festivalauftritt in Riem wurde die DJ von der Polizei abgeführt und ohne Aufklärung und Zustimmung im Intimbereich durchsucht.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen
Jake the Rapper meldet sich aus dem Krankenhaus (Foto: Instagram/jaketherapper)

Jake The Rapper: Krankenhausaufenthalt nach Sepsis

News Johanna Lühr -
Jake the Rapper hat sich vom Krankenhausbett gemeldet und von seiner fordernden gesundheitlichen Situation berichtet.
Das Kraftwerk Berlin (Foto: Joey Bania) im Kraftwerk Berlin (Foto: Joey Bania)

CONTRA im Berliner Kraftwerk: Zweitägiges Leftfield-Festival angekündigt

News Daniel Boeglmueller -
Das Event findet vom 30. bis 31. Mai statt. Auf dem Line-up stehen unter anderem DJ LAG, Flowdan, KAVARI, Malibu und DJ Babatr. Der weltbekannte Dubstep-Produzent Skrillex ist Veranstalter des Events.

OXI: Brand in Berliner Club

News Daniel Boeglmueller -
Ähnlich wie beim Brand in der Renate vor genau einem Jahr brach das Feuer in einer Holzkonstruktion im Garten des Clubs aus.
Dubstep-Legende Mala beim Soundcheck im Open Ground Wuppertal (Screenshot: ARTE)

„Bass, Widerstand, Zukunft”: Doku beleuchtet Geschichte von Dubstep

News Daniel Boeglmueller -
Mit dabei sind die Szene-Ikonen Mala und Pinch – Auch der Wuppertaler Club Open Ground ist vertreten.

„Tanzflächen der Wiedervereinigung”: Open Call zur Feierkultur nach 1989 gestartet

News Alexis Waltz -
Die Berliner Clubcommission erforscht in einer Ausstellung im Herbst 2026 die Nachtkultur in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung. 
Die Eventlocation Pappel-Beach bei Halle (Foto: Pappel-Beach)

Pappel-Beach: Betreiber äußert sich zu Kritik an 24-Stunden-Tekk Rave

News Daniel Boeglmueller -
Die Event-Location sieht sich nach der Veranstaltung mit Beschwerden von Anwohner:innen konfrontiert – laut Betreiber Florian Seber zu Unrecht.
Richie Hawtin preist nicht nur seine Drum Machine, sondern auch seinen Sake an (Foto: Presse)

Richie Hawtin: DJ bringt Drum Machine mit Erica Synths auf den Markt

News Daniel Boeglmueller -
Das siebenstimmige Gerät namens Bullfrog Drums ist bereits Richie Hawtins zweites Projekt mit der lettischen Firma.
Hannah Laing ist eine der erfolgreichsten schottischen DJs (Foto: Instagram/hannahlaingdj)

Hannah Laing: Schwere Vorwürfe gegen die Münchner Polizei [UPDATE]

News Daniel Boeglmueller -
Nach einem Festivalauftritt in Riem wurde die DJ von der Polizei abgeführt und ohne Aufklärung und Zustimmung im Intimbereich durchsucht.