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Jake The Rapper: Krankenhausaufenthalt nach Sepsis

Johanna Lühr

Jake The Rapper hat sich nach einer erneuten Notoperation an seine Fans gewandt. Der in Berlin lebende DJ und Produzent teilte via Instagram mit, weitere zwei Monate im Krankenhaus bleiben zu müssen. Nachdem er sich nach einer seltenen Infektion in Folge einer Totalendoprothese des Knies zunächst wieder erholt hatte, verschlechterte sich sein Zustand Mitte Mai drastisch. Wegen starker Schmerzen und hohem Fieber in Folge einer Sepsis musste er erneut operiert werden. Dabei entfernten die Ärzte die komplette Knieprothese und ersetzten sie vorübergehend durch einen antibiotikahaltigen Abstandhalter.

Jake the Rapper versucht sich als Obelix Double (Foto: SoundCloud)
Jake the Rapper versucht sich als Obelix-Double (Foto: SoundCloud)

Jake the Rapper erklärt, dass er nun vier bis sechs Wochen bewegungsunfähig bleiben und intravenös Antibiotika erhalten müsse, bevor später ein neues Knie eingesetzt werden und der Heilungsprozess von vorn beginnen kann. Zahlreiche geplante Auftritte, unter anderem noch diesen Monat in der Renate und dem Sisyphos, muss er absagen. 

Außerdem muss Jake the Rapper die Geburtstage seines Sohnes, seiner Frau und seinen eigenen im Krankenhaus verbringen. Trotz der fordernden Situation zeigt er sich in seinem Statement dankbar gegenüber seiner Familie und schreibt, er sei „froh, noch am Leben zu sein”.

Jake the Rapper wurde in den Zweitausendern als Resident der Bar25 bekannt. Als Rapper war er nur am Anfang tätig, später verfolgte er einen verspielten Minimal-Sound und wurde durch seine Feierfreudigkeit und seine Nahbarkeit eine Szenegröße, die viele Raver:innen in ihr Herz schlossen. Gegenwärtig ist er häufig im Kater und im Ritter Butzke zu hören, tourt aber auch weltweit.

Jake the Rapper meldet sich aus dem Krankenhaus (Foto: Instagram/jaketherapper)

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