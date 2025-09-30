Corsica Studios: Londoner Club schließt 2026

Der Londoner Club Corsica Studios schließt 2026. Das berichtet die Lokalzeitung The Londoner. Die offizielle Bestätigung des Clubs steht zwar noch aus, ein Statement soll aber folgen Die Gründe für das Aus des berühmten Clubs sind derweil noch offen. Zunehmende Gentrifizierung im Stadtteil Elephant and Castle und damit zusammenhängende Lärmbeschwerden sollen allerdings eine Rolle spielen, wie verschiedene Quellen im Londoner berichten.

Die Corsica Studios wurden 2002 gegründet. In dem Club fanden viele bekannte Partyreihen statt: Boiler Room nutzte die Venue in den Anfangsjahren. Auch das Label Hyperdub hatte hier eine Partyreihe. Über die Jahre sind unter anderem Künstler:innen wie Björk, Four Tet oder Helena Hauff in dem Club aufgetreten.