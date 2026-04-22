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Initiative Musik: Bewerbungsphase für die APPLAUS-Awards 2026 startet

Daniel Boeglmueller

Am 23. April startet die offene Bewerbungsphase für die diesjährigen APPLAUS-Awards. Verliehen wird der Preis von der Initiative Musik in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Veranstalter:innen von Konzertreihen und Betreiber:innen von Livemusikspielstätten aus ganz Deutschland haben die Chance, in sechs Kategorien Preisgelder von bis zu 40.000 Euro zu gewinnen. Die Bewerbungsphase endet am 21. Mai.

Ausgezeichnet werden die besten Livemusikprogramme mit bis zu 40.000 Euro. In der Kategorie beste Livemusikspielstätten gibt es bis zu 25.000 Euro Preisgeld. Für die Kategorien beste kleine Spielstätten und Konzertreihen, Awareness, Inklusion und Nachhaltigkeit können Teilnehmende bis zu 10.000 Euro gewinnen.

„Mit dem 13. APPLAUS-Award, einem der höchstdotierten Preise Deutschlands, werden Orte der Livemusik und ihre Programme gewürdigt und sichtbar gemacht”, sagt Katja Lucker, Geschäftsführerin der Initiative Musik. Weiter betont sie, wie wichtig es ist, Menschen zu würdigen, die täglich mit Leidenschaft und großem Engagement diese Branche prägen.

Zu den letztjährigen Preisträger:innen gehören unter anderem das objekt klein a aus Dresden, das Mahagoni-Kollektiv aus Konstanz oder das SO36 in Berlin.

Bewerben könnt ihr euch hier.

Die APPLAUS–Awards 2025 (Foto: Bernhard Schinn)

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