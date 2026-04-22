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Österreich: Polizei beschlagnahmt 160 Kilo Ketamin

Daniel Boeglmueller

Ein internationaler Drogenring soll zwischen 2022 und 2025 diverse Drogen zunächst von den Niederlanden nach Österreich geschmuggelt und anschließend weltweit über den Postweg verschickt haben. Die Ermittler:innen konnten 41 Paketsendungen mit großen Mengen verschiedener Suchtmittel sicherstellen. Bei den Verstecken wurden die Täter:innen kreativ: So waren die Drogen unter anderem in Tiernahrungs-Produkten, Spielzeug, Kosmetikartikeln und Kerzen versteckt.

Drogen in Spielzeug (Foto: LPD NÖ/LKA)
Drogen in Spielzeug (Foto: LPD NÖ/LKA)

In Österreich wurden vier Personen festgenommen, zudem kam es auch in den Niederlanden, Großbritannien und den USA zu weiteren Verhaftungen mutmaßlicher Täter:innen. Insgesamt stellten die Behörden rund 160 Kilogramm Ketamin, 30 Kilogramm MDMA, knapp 20 Kilogramm Kokain sowie 2,2 Kilogramm 2C-B sicher. Der geschätzte Straßenverkaufswert der beschlagnahmten Drogen beläuft sich auf etwa sechs Millionen Euro.

Zwei der Beschuldigten haben ihre Haftstrafen bereits abgesessen, für drei weitere Täter:innen beginnt am Donnerstag der Prozess vor dem Landesgericht in Wien, so der Leiter des Landeskriminalamtes Stefan Pfandler. Der Schmuggler-Ring war bereits 2025 aufgeflogen, die Ermittlungsergebnisse wurden erst jetzt präsentiert.

Diese Kerzen dienten als Versteck (Foto: LPD NÖ/LKA)

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