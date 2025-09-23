28 Fragen: Mathias Kaden

- Advertisement -

- Advertisement -

Der Fragebogen, den der Schriftsteller Marcel Proust „in seinem Leben dreimal ausgefüllt hat”, war als Herausforderung an Geist und Witz in den Pariser Salons des späten 19. Jahrhunderts so beliebt wie in den Achtzigern als Rubrik im Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben ihn für Nachtleben und elektronische Musik angepasst und legen ihn Musiker:innen und Akteur:innen der Szene vor.

Dieses Mal: Mathias Kaden. Man kann den DJ, Producer und Monkey-Maffia-Wegbegleiter so vorstellen, wie es Pressetexte seit zwei Jahrzehnten tun: energiegeladen, sympathisch, ein DJ, der den Dancefloor liebt und zurückgeliebt wird. Oder man lässt das bleiben und fragt lieber nach: Glück, Fehlern oder Lieblingsvögeln.

Denn Kadens Geschichte ist ohnehin schwer auf einen Nenner zu bringen: Anfang der Zweitausender noch mit Marek Hemmann im Studio für Freude am Tanzen, dann Solo-EPs auf Vakant und Desolat. Später die Alben Studio 10 und Energetic auf Kompakt, zwischendurch Remixe für Koze oder Trentemøller. Schließlich weltweite Touren mit Hardware-Setup. Wer wissen will, wie man von Thüringen nach Ibiza kommt, findet hier die Fußnoten zu unseren Fragen.

GROOVE: Was ist für dich das größte Unglück?

Mathias Kaden: Einen Freund oder Wegbegleiter zu verlieren.

Wo möchtest du leben?

In Gera.

Was ist für dich das vollkommene irdische Glück?

Gesund zu sein.

Was ist für dich das perfekte Line-up?

Eines, das ausschließlich aus wirklichen DJs besteht.

Deine liebsten Musiker:innen – im Elektronik-Kontext und darüber hinaus?

Quincy Jones.

Dein liebster bildender Künstler?

Gibt es nicht.

Foto: Heike Bäcke

Dein liebster Social-Media-Creator?

San Proper.

Welche Eigenschaften schätzt du bei einem Partygast am meisten?

Offenheit.

Deine Lieblingstugend?

Energie verbreiten.

Mit welcher:m verstorbenen Künstler:in würdest du dich gerne treffen?

Michael Jackson.

Deine Lieblingsbeschäftigung?

Musik.

Was wäre aus dir geworden, wenn du kein Musiker geworden wärst?

Goldschmied.

Dein Hauptcharakterzug?

Ausdauer.

Dein größter Fehler?

Ungeduld.

Was möchtest du sein?

Glücklich.

Foto: Henrik Schulze

Deine Lieblingsfarbe?

Sandfarben.

Deine Lieblingsblume?

Ranunkel.

Dein Lieblingsvogel?

Nachtigall.

Deine liebste Stadt?

Santiago de Chile.

Wie möchtest du alt werden?

Nicht alleine.

Deine erste selbstgekaufte Platte?

Puhdys – Rockerrente.

Beste Party deines Lebens? (Wo, wann, wer hat gespielt?)

Cocoon im Amnesia auf Ibiza, 2009! Lange Nacht und doppelt so lange Afterparty.

Wofür sollte sich die Szene schämen?

Leider für viel zu vieles.

Foto: Henrik Schulze

Wofür schämst du dich?

Für rücksichtslose Mitmenschen.

Wozu werden wir in zehn Jahren tanzen?

Zu von KI erschaffener Musik.

Wozu hast du vor zehn Jahren getanzt?

Zu guter Musik.

Wie geht es dir jetzt im Moment?

Ganz gut!

Dein Motto?

Swim or sink.