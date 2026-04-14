News

Lachgas und GHB: Bundesregierung verschärft Gesetze zum Erwerb

Daniel Boeglmueller

Die Abgabe von Lachgas sowie GBL und BDO, beides Vorläufersubstanzen von GHB, an Minderjährige ist seit dem 12. April verboten. Der Vertrieb der Stoffe wird stark eingeschränkt. Grundlage dafür ist eine Änderung des Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes. Die Bundesregierung reagiert damit gegen den zunehmenden Missbrauch dieser Stoffe als Partydrogen oder Tatmittel bei Übergriffen.

Das neue Gesetz untersagt den Verkauf von Lachgas in Automaten oder über den Versand. Für Erwachsene bleibt der Erwerb in begrenztem Umfang erlaubt. Pro Kauf sind maximal zehn Kartuschen mit jeweils 8,4 Gramm zulässig, orientiert an handelsüblichen Sahnekapseln. „Lachgas ist kein Spiel und keine harmlose Partydroge, sondern ein hohes Risiko für die Gesundheit. Daher verbieten wir die Abgabe von Lachgas an Kinder und Jugendliche sowie den Verkauf über Versandhandel und Automaten”, sagt Bundesgesundheitsministerin Nina Warken.

Ähnliche Vorschriften betreffen die psychoaktiven Stoffe GBL und BDO, die im Partykontext als G, auch K.O.-Tropfen, konsumiert werden. Mit der Substanz können Personen innerhalb weniger Minuten willenlos, bewusstlos und erinnerungsunfähig gemacht werden, betont der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck. In höherer Konzentration sind Herstellung, Handel und Verkauf an Privatpersonen deshalb künftig untersagt. Mit dem neuen Gesetz würden nun klare Grenzen gezogen und der Schutz insbesondere für Feiernde deutlich verbessert, so Streeck.

In der Techno-Szene werden sowohl Lachgas als auch GHB immer wieder konsumiert. Lachgas wirkt kurzfristig euphorisierend und kann zu Schwindel, Lachreiz, Taubheitsgefühlen und einer veränderten Körperwahrnehmung führen. Bei häufigem Gebrauch drohen jedoch Sauerstoffmangel und Nervenschäden. GHB wirkt stark sedierend und enthemmend und kann Euphorie auslösen. Allerdings können schon kleine Überdosierungen zu Bewusstlosigkeit, Atemdepression und im schlimmsten Fall zum Koma führen.

Lachgas-Kartuschen (Foto: Gemeinde Nauheim)

News

Weiterlesen

SOPHIE: Fans veröffentlichen Online-Archiv

News
WHOLENEW.WORLD dokumentiert das musikalische Erbe der verstorbenen Hyperpop-Künstlerin ab den frühen Zehnerjahren.

SOPHIE: Fans veröffentlichen Online-Archiv

News
WHOLENEW.WORLD dokumentiert das musikalische Erbe der verstorbenen Hyperpop-Künstlerin ab den frühen Zehnerjahren.

The Prodigy: Britischer Rave-Act bestätigt Deutschland-Gigs

Nach dem Tod von Keith Flint 2019 war unklar, wie es mit der Band weitergehen sollte. Nun kündigen sie eine große Europatour an.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Afrika Bambaataa: Electro-Miterfinder und Wegbereiter der elektronischen Tanzmusik verstorben

Afrika Bambaataa wurde zur ambivalenten Figur, nachdem ihm zahllose Männer und Kinder sexuelle Übergriffe vorwarfen. Nun ist er verstorben.
News Alexis Waltz -
Weiterlesen

Südengland: Kritik an Polizei nach Rave-Auflösung

Knapp 2.000 Raver:innen hatten friedlich gefeiert. Als die Polizei erschien, eskalierte die Situation stark.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

SchwuZ: Comeback-Party im Metropol am Nollendorfplatz

Das SchwuZ musste vergangenes Jahr schließen. Nun kündigt man eine Party an einer anderen Berliner Örtlichkeit mit schwuler Tradition an.
News Greta Allgoewer -
Weiterlesen

Zur Quelle: Messerstecherei vor Berliner Kiezkneipe

Vor der beliebten 24-Stunden-Kneipe kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

E-Werk-Ikone trennt sich von Techno-Souvenirs: 24 Karat Gold für den guten Zweck

Für 12.900 Euro kann man sich das Feeling der Neunziger-Techno-Ekstase aus dem E-Werk ins Wohnzimmer holen.
News Greta Allgoewer -
Weiterlesen

METOODJS: Initiative will 75.000 Euro für Missbrauchsopfer der Clubszene sammeln

Das im Zuge des Hardtechno-Callouts gegründete Netzwerk ruft eine Spendenkampagne ins Leben, um Opfer besser zu unterstützen.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen

Boards of Canada: Kassetten lassen Fans über Album spekulieren

Das schottische Electronica-Duo sorgt mit mysteriösen VHS-Kassetten, die über sein Label verschickt wurden, für erste Gerüchte über ein bevorstehendes Comeback.
News Daniel Boeglmueller -
Weiterlesen
Die Band bei einem ihrer explosiven Auftritte (Foto: The Prodigy)

The Prodigy: Britischer Rave-Act bestätigt Deutschland-Gigs

News Daniel Boeglmueller -
Nach dem Tod von Keith Flint 2019 war unklar, wie es mit der Band weitergehen sollte. Nun kündigen sie eine große Europatour an.

Afrika Bambaataa: Electro-Miterfinder und Wegbereiter der elektronischen Tanzmusik verstorben

News Alexis Waltz -
Afrika Bambaataa wurde zur ambivalenten Figur, nachdem ihm zahllose Männer und Kinder sexuelle Übergriffe vorwarfen. Nun ist er verstorben.
Einsatzkräfte gehen gegen Feiernde vor (Foto: dorset_police/Instagram)

Südengland: Kritik an Polizei nach Rave-Auflösung

News Daniel Boeglmueller -
Knapp 2.000 Raver:innen hatten friedlich gefeiert. Als die Polizei erschien, eskalierte die Situation stark.
Eine der auftretenden Künstler:innen: Biggy Van Blond (Foto: Biggy van Blond, goout.de)

SchwuZ: Comeback-Party im Metropol am Nollendorfplatz

News Greta Allgoewer -
Das SchwuZ musste vergangenes Jahr schließen. Nun kündigt man eine Party an einer anderen Berliner Örtlichkeit mit schwuler Tradition an.
Die Berliner Kneipe Zur Quelle in Moabit (Foto: Rudolf Feicht/Google)

Zur Quelle: Messerstecherei vor Berliner Kiezkneipe

News Daniel Boeglmueller -
Vor der beliebten 24-Stunden-Kneipe kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde.
Die goldenen Technics aus dem E-Werk (Foto: Hilke Saul; Ebay)

E-Werk-Ikone trennt sich von Techno-Souvenirs: 24 Karat Gold für den guten Zweck

News Greta Allgoewer -
Für 12.900 Euro kann man sich das Feeling der Neunziger-Techno-Ekstase aus dem E-Werk ins Wohnzimmer holen.
Teletech gehört zu den Veranstaltern, die nach dem Hardtechno-Callout Acts vom Line-up genommen haben (Foto: Teletech)

METOODJS: Initiative will 75.000 Euro für Missbrauchsopfer der Clubszene sammeln

News Daniel Boeglmueller -
Das im Zuge des Hardtechno-Callouts gegründete Netzwerk ruft eine Spendenkampagne ins Leben, um Opfer besser zu unterstützen.
Boards Of Canada (Foto: Warp Records)

Boards of Canada: Kassetten lassen Fans über Album spekulieren

News Daniel Boeglmueller -
Das schottische Electronica-Duo sorgt mit mysteriösen VHS-Kassetten, die über sein Label verschickt wurden, für erste Gerüchte über ein bevorstehendes Comeback.