SOPHIE: Fans veröffentlichen Online-Archiv

Zu Ehren der verstorbenen Hyperpop-Künstlerin SOPHIE haben Fans ein Internet-Archiv angelegt. WHOLENEW.WORLD umfasst den gesamten Backkatalog von SOPHIE mitsamt Live-Aufnahmen und anderem Videomaterial sowie Interviews und Fotoshootings. Das Musikarchiv bezieht sich derzeit auf Live-Auftritte von 2010 bis 2020, wobei weitere Einträge geplant sind.

Die Initiator:innen bitten bei der Erweiterung der Website um aktive Mithilfe von Fans und Wegbegleiter:innen. Wer mit der Künstlerin zusammengearbeitet oder Live-Mitschnitte von ihren Auftritten hat, kann diese dem Team von WHOLENEW.WORLD zukommen lassen. Auf diese Weise soll das Archiv organisch weiter wachsen. Dabei betonen die Macher:innen, dass man weder geleaktes noch inoffizielles Material veröffentlicht werde.

SOPHIE, auch bekannt als Sophie Xeon, war eine britische Produzentin, Songwriterin und DJ. Ihr Sound zeichnete sich durch experimentelles Sounddesign, Dance-Pop-Einflüsse und Bass-Music-Elemente aus. Für ihr 2018 erschienenes Album Oil of Every Pearl’s Un-Insides wurde sie für einen Grammy in der Kategorie für das beste elektronische Album nominiert. Daneben arbeitete sie als Produzentin, unter anderem für Charlie xcx, Vince Staples oder Madonna. 2021 starb Sophie an den Folgen eines Sturzes aus einem Athener Hotelzimmer. Ihre Musik legte den Grundstein für eine Welle von exzentrischem Hyper-Dance-Pop, der mit brat von Charli xcx im Jahr 2024 seinen vorläufigen popkulturellen Höhepunkt erreichte.