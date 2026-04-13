The Prodigy: Britischer Rave-Act bestätigt Deutschland-Gigs

The Prodigy hat eine umfangreiche Europa-Tour angekündigt. Auch die deutschen Fans dürfen sich auf mehrere Termine freuen, die Rave und Punk auf einzigartige Weise verschmilzt: Am 18. November in der Mitsubishi Electric HALLE in Düsseldorf, am 20. November in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart sowie am 21. November im Velodrom in Berlin wird die Band Alltime-Hits wie „Firestarter”, „Breathe” oder „Smack My Bitch Up” performen.

Die Termine für die Europa-Tour (Foto: theprodigyofficial/Instagram)

Die in den frühen Neunzigern gegründete britische Electronic-Band zählt zu den einflussreichsten Acts der Crossover-Szene. Gegründet von Liam Howlett, entwickelte die Gruppe mit ihrer Mischung aus Techno, Breakbeat sowie Punk- und Rock-Elementen schnell einen unverwechselbaren, druckvollen Sound. Der internationale Durchbruch gelang spätestens mit den Alben Music for the Jilted Generation (1994) und The Fat of the Land (1997). Ihre kompromisslosen Liveshows gelten bis heute als legendär.

Ein einschneidender Moment war der Tod von Frontmann Keith Flint im Jahr 2019, der die Zukunft der Band zunächst ungewiss machte.