Die Trip-Hop-Pioniere Massive Attack haben erstmals seit 2016 Musik veröffentlicht. Mit US-Sänger Tom Waits nahm man „Boots on the Ground” auf, das zugehörige Musikvideo thematisiert die fragile amerikanische Demokratie und die landesweiten Demonstrationen gegen ICE-Einsätze.

Auf Spotify wird der Song nicht zu hören sein – aufgrund des Protestes von Massive Attack gegen die Investments des ehemaligen Spotify-CEOs Daniel Ek in militärische KI-Technologien. Die Band geriet zuletzt außerdem aufgrund der Teil- und Festnahme des Mitglieds Robert Del Naja bei einer Pro-Palästina-Demonstration in die Schlagzeilen.

Massive Attack aus Bristol haben den Trip-Hop-Sound der Neunziger durch Alben wie Blue Lines und Mezzanine maßgeblich geprägt. Ihr Sound ist eine düstere Fusion aus Hip-Hop-Beats, Dub, Soul und elektronischen Texturen.