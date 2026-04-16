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Massive Attack: Trip-Hop-Pioniere veröffentlichen erstmals seit zehn Jahren Musik

Robert Zimmermeier

Die Trip-Hop-Pioniere Massive Attack haben erstmals seit 2016 Musik veröffentlicht. Mit US-Sänger Tom Waits nahm man „Boots on the Ground” auf, das zugehörige Musikvideo thematisiert die fragile amerikanische Demokratie und die landesweiten Demonstrationen gegen ICE-Einsätze.

Auf Spotify wird der Song nicht zu hören sein – aufgrund des Protestes von Massive Attack gegen die Investments des ehemaligen Spotify-CEOs Daniel Ek in militärische KI-Technologien. Die Band geriet zuletzt außerdem aufgrund der Teil- und Festnahme des Mitglieds Robert Del Naja bei einer Pro-Palästina-Demonstration in die Schlagzeilen.

Massive Attack aus Bristol haben den Trip-Hop-Sound der Neunziger durch Alben wie Blue Lines und Mezzanine maßgeblich geprägt. Ihr Sound ist eine düstere Fusion aus Hip-Hop-Beats, Dub, Soul und elektronischen Texturen.

Massive Attack (Foto: Presse)

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Einsatzkräfte gehen gegen Feiernde vor (Foto: dorset_police/Instagram)

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Die Berliner Kneipe Zur Quelle in Moabit (Foto: Rudolf Feicht/Google)

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Die goldenen Technics aus dem E-Werk (Foto: Hilke Saul; Ebay)

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