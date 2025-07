Mixe des Monats: Juli 2025

Sianza – Love On The Rocks (Refuge Worldwide)

Sianza ist eine Münchner DJ, Mitbetreiberin des dort ansässigen Radio 80000 und zudem Resident in der Giesinger Gut-Geschmacks-Tanzbar Charlie. Wenn sie nicht gerade in ihrer eigenen Radioshow rare Perlen aus Genres wie Kraut, Kosmische oder Balearic aneinanderfädelt, spielt sie disco-housige Sets, die ihre Anziehungskraft aus organischem Drumming, Acid-Einschlägen und ausladenden Synth-Kaskaden, die die Achtziger zitieren oder gleich repräsentieren, gewinnen. Das Tolle dabei: Das Ganze wirkt nicht allzu geschmäcklerisch oder gar belanglos, Sianzas Sets sind keine selbstreferenzielle Nabelschau ihres Digerinnentums, sondern in sich konsistent und auf idiosynkratische Weise logisch aufgebaut.

Ein gutes Beispiel: Ihr Gast-Mix für Paramidas Love On The Rocks auf Refuge Worldwide, für den Sianza exakt eine Stunde lang alle oben genannten Qualitäten in Einklang bringt. Dieses Set steckt voller Funk, ohne sich zu verzetteln und an Tanzbarkeit einzubüßen. Dafür sorgen Congas, klappernde Cowbells und Trillerpfeifen, die das perkussive Fundament für einen immerwährenden Strudel aus Synths bilden. Atmosphärisch fängt diese Stunde am ehesten den Moment am frühen zweiten Festivaltag ein, in dem man den Vortageskater abschüttelt und sich mit leicht roboterartigen Verrenkungen gen aufgesandeter Dancefloor aufmacht. Goofy, belebend, sichere Bank. Maximilian Fritz