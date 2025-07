The Lot Radio ist ein Community-Radio im New Yorker Bezirk Brooklyn, dessen Arbeit mit zahllosen Sets namhafter DJs auf Soundcloud und Youtube in die gesamte Welt ausstrahlt. Finanziert wurde der Sender unter anderem durch einen kleinen Kiosk, der sich im selben Container befindet wie das Studio. Dieser Community-Hub, der zur Finanzierung des Radiobetriebs beitrug, öffnet nun wieder seine Türen – rund acht Monate, nachdem die Stadt den Betrieb ausgesetzt hatte.

Dank des engagierten Einsatzes der Stadtverwaltung und des Office of Nightlife, das gemeinsam mit The Lot Radio an einer Lösung arbeitete, um den Anforderungen des Gesundheits- und Bauamts gerecht zu werden, steht der Wiedereröffnung nun nichts mehr im Wege. Wie The Lot Radio auf Instagram bekanntgab, wird der Kiosk ab Freitag, den 11. Juli, täglich von 12 bis 24 Uhr geöffnet sein.

„Send friends our way, order 10 beers instead of one, offer a bottle to a stranger, over tip our lovely baristas. Make the Lot your summer hang and enjoy it as much as possible”, schreiben die Macher auf Instagram.

The Lot Radio ist eine unabhängige, gemeinnützige, nichtkommerzielle Radiostation aus Brooklyn, New York. The Lot sendet rund um die Uhr aus einem recycelten Schiffscontainer von einem Grundstück an der Nassau Avenue 17. Der Sender ist komplett unabhängig und finanziert sich allein durch Spenden und die Einnahmen des Kiosk, um so seine künstlerische Freiheit zu bewahren.