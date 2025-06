Juni 2025: Die essenziellen Alben (Teil 1)

Holden & Zimpel – The Universe Will Take Care Of You (Border Community)

Schon 2023 setzte James Holden mit seiner VÖ Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities einen Meilenstein, und nun geht es so weiter: The Universe Will Take Care Of You von Holden & Zimpel ist ein Portal – ein Klangkorridor in einen Schwebezustand, in dem Synthesizer-Arpeggien wie Sternschnuppen verglühen und Klarinettenflirren die Luft vibrieren lässt.

James Holden, einst Trance-Wunderkind, mittlerweile feinsinniger Modular-Druide, trifft auf Wacław Zimpel, Free-Jazz-Klarinettist und Grenzgänger zwischen Carnatic-Ragas und Shackleton-Bass. Zwei Biografien, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch von derselben Sehnsucht nach Trance, Wiederholung, Selbstauflösung erzählen. Ihre sechs Improvisationen wurden live eingespielt, jede Session trägt das Datum ihrer Entstehung wie eine astronomische Koordinate. „You Are Gods”, das Ur-Knattern: Gleich der Opener entfesselt eine Fontäne 32stel-Arpeggien. „Arpeggio-Clouds” nennt Holden das trocken. Es klingt wie ein mitternächtliches Feuerwerk in einer Sternwarte. Zimpels Klarinette jagt dazwischen wie ein ionisierter Sonnenwind, mal Vogelruf, mal Sirene. Das Tempo: hoch, die Atemtechnik: außerirdisch. Wer hier nicht gleich den Halt verliert, ist schon mittendrin im Gravitationsfeld dieser Platte. „Sunbeam Path” senkt die Drehzahl, badet die Szenerie in honiggoldenes Tremolo. Zimpel tauscht das Rohrblatt gegen Lap Steel, die Töne schmelzen wie erhitztes Glas, während Holden behutsam ein Neu!-artiges Motorik-Flimmern unterlegt. Es ist Musik, die atmet, ein langsames Ausdehnen des Raums, eine Einladung, die Uhr zu vergessen. Polyrhythmisches Geröll. „Time Ring Rattles“ klappert und scheppert wie eine Steinlawine in einer Metallröhre. Percussions, die an Gnawa-Qraqeb erinnern, prallen auf Synth. Der Track ist ein Labor für fraktale Grooves: jeder Loop legt einen weiteren frei, bis sich ein hypnotisches Geflecht über den Hörraum spannt. „Sparkles, Crystals, Miracles” tanzt auf der Grenze zwischen identifizierbarem Klang und verwaschener Textur. Kalimba-artige Zupfer blitzen auf, ein gestrichener Geigen-Hauch verschwindet wieder im Side-Chain-Nebel. Man hört und hört nicht, eine audio-optische Täuschung, die an Gerhard Richters verschwommene Farbbahnen erinnert. Der zehnminütige Titelsong gleitet als leiser Reed-Loop an, wächst zu einem majestätischen Orgel-Strahlenkranz, bis alles in einem sanften, aber monumentalen Drone kollabiert. Musik als vertrauensbildende Maßnahme: „Das Universum wird sich kümmern”, flüstern die Schwebungen, und man glaubt es ihnen.

Holden & Zimpel beweisen, dass Improvisation nicht Chaos bedeuten muss, sondern ein präzises Suchen nach kollektiver Ekstase sein kann. Sie schnüren Free Jazz, Minimal-Kraut und modulare Elektronik zu einem tranceinduzierten Reiseritual. Dabei ist nichts akademisch, nichts verkopft: Es pulst vor Neugier, vor kindlicher Wunderlust. Reduktion ist hier kein Verzicht, sondern ein Dogma: Jeder Klang muss leuchten dürfen. The Universe Will Take Care Of You ist kein Album, das man nebenbei auflegt. Es ist ein Zustand, ein Selbstexperiment; zugleich warmherzig, verspielt und radikal. Selten klang Improvisation so überschwänglich und doch so geordnet wie hier – ein kosmisches Versprechen, eingelöst im Hier und Jetzt. Liron Klangwart