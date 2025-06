Juni 2025: Die essenziellen Alben (Teil 3)

SOPHIE – Product (Numbers) [Reissue]

Zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung feiert Numbers SOPHIEs Erstlingswerk Product in Form von drei Spezial-Editionen: als Vinyl, CD und als Speichermedium im EC-Karten-Format.

Die schottische Produzentin und Musikerin, deren tragischer Unfalltod im Jahr 2021 die Musikwelt erschütterte, begann ab den frühen Zehnerjahren auf SoundCloud von sich reden zu machen. Product war strenggenommen keine LP, sondern eine Kompilation jener in den Jahren zuvor privat veröffentlichten Titel. Numbers, wo Karrieren von einschlägigen Musiker:innen wie Jamie XX oder Jessie Ware ihren Anfang nahmen, wurde auf SOPHIE aufmerksam, deren Songs „Lemonade” oder „Vyzee” sich bereits zu veritablen SoundCloud-Phänomenen entwickelt hatten. Die orchestrierte Veröffentlichung ihrer Musik auf einem einschlägigen Label versetzte SOPHIE den letzten nötigen Schwung, um in die Höhen der Popwelt katapultiert zu werden. Es folgten Produktionen für Charlie XCX und Madonna, 2019 ist SOPHIEs erstes richtiges Album Oil Of Every Pearl’s Un-Insides für einen Grammy in der Kategorie Best Dance/Electronic Album nominiert.

Musik kann bisweilen überfordern, spätestens wenn es darum geht, eine deskriptive Sprache für sie zu finden. SOPHIEs Product ist hierfür ein Paradebeispiel: Was lärmt und schrebbelt da so? Das soll Pop sein? Oder gar Spaß machen und ein gutes Gefühl erzeugen? Um SOPHIEs Musik zu klassifizieren, wird von Dance-Pop gesprochen, von Bass Music, Trap, Hyperpop, Deconstructed Club, Bubblegum, Abstract, Experimental. Die Musik sei hyperreal, futuristisch, metallisch. All das ist zutreffend, und in all dem ist sie stilbereitend: Der Einbruch radikalerer, aggressiverer Soundmotive in den Pop – ohne SOPHIE undenkbar. Vor allem aber, und vielleicht ist das noch viel wichtiger als ihr Einfluss auf den durchkommerzialisierten Pop, ist diese Kompilation, diese Musik nicht weniger als ein Manifest für die radikale Befreiung der Körper. Weil dies in der unsrigen Welt nicht widerstandsfrei passieren kann, braucht dieser Soundtrack Wut, Wucht, Kraft. „Let your Body get higher!” – Product ist kein Album, es ist ein zeitloser Imperativ. Nathanael Stute