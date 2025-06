Juni 2025: Die essenziellen Alben (Teil 2)

Mikkel Rev – Journey Beyond (A Strangely Isolated Place)

Mikkel Rev, einst Steuermann im Trance-Kosmos von Ute.Rec, entzieht den Kickdrums die Schubkraft und lässt sie als schillernden Nebelschleier wieder auftauchen. Journey Beyond ist sein bislang kühlstes, vielleicht kühnstes Statement: eine Platte, die nicht nach vorn prescht, sondern rückwärts taumelt, bis sie im eigenen Echo verschwindet. Wo andere Ambient sagen, meint Rev: Innengeräusch.

„Fragile” wirkt wie ein beschlagener Spiegel am Morgen: flirrende Mikro­partikel aus Hall und simulierten Saiten, dann ein leiser Aufschrei, schon wieder verschluckt. Jede Pad-Schicht fragt, ob sie bleiben darf. Die Spannung greifbar, als hielte jemand ein Gummiband kurz vorm Einschnappen. „Endless” liefert den ersten Impuls: kein Beat im klassischen Sinn, sondern ein warmer Klangfilm. Die Bassfahne pulsiert, nicht um zu bewegen, sondern um zu versichern, dass in dieser Kältekammer noch Leben herrscht. Rev verschraubt Resonanzen, bis sie wie Sternenstaub funkeln, und schaltet die Gravitation ab: Hören heißt hier Schweben. „Desolate Plains” zieht sich in eine graustufige Traumlandschaft zurück. Drone-Flächen liegen wie vulkanische Asche – unergründlich, hochauflösend. Wer genau hinhört, spürt ein Subrauschen: das Zittern des Raums, vielleicht das eigene Blut. Darin liegt der Sog dieser Musik, zugleich an- und abwesend. „LM 8182” beamt uns in eine kybernetische Zukunft, wie wir sie uns in den Neunzigern erträumten: Kaltes Chrom, LEDs im Nebel, Melancholie in der Maschinen­kammer. Glitch-Splitter flackern wie Fehlmessungen, Sequenzen stottern, als wollten sie ihre Semantik decodieren. Keine Retro-Nostalgie, sondern eine gebrochene Fortschritts­fantasie. „Homeworld” lässt kurz Wärme einströmen: weite Pads, modulierte Leads, ein melodisches Motiv, das Hoffnung andeutet – doch der Heimatplanet bleibt schemenhaft; ein Teleskopbild aus zu großer Distanz. Boards-of-Canada-Fans erkennen die melancholische Weichzeichnung, nur ohne Lo-Fi-Patina: kristallklar, gefährlich fragil. Der Titeltrack bündelt alles zu schwebender Kontur­losigkeit. Rev, Meister der Pause, lässt Klänge aufblitzen, verformen, verstummen. Man denkt an Wolfgang Voigts GAS, nur höher, dünner, stratosphärischer. Der Track endet nicht – er verlässt das Sichtfeld. Journey Beyond ist Welt­flucht ohne Fluchtpunkt, ein Transit­raum zwischen Erinnerung und Spekulation. Ambient, der nicht betäubt, sondern belichtet: Gefühle im Röntgenverfahren. Für Reisende zwischen Biosphere, GAS, ASC und KMRU, die ihre Melancholie gern im hoch­auflösenden Vakuum konservieren. Liron Klangwart