Watergate: Closing-Set veröffentlicht

Das letzte Set aus dem Watergate kann nun auf Soundcloud nachgehört werden. Zum Abschied des Clubs fand an Silvester 2024 eine letzte Party statt, die 48 Stunden dauerte.

Das Set stammt vom Watergate-Mitgründer und langjährigen Resident Uli Wombacher alias Metro. „Was spielt man für den letzten Tanz? Was ist der letzte Track? Wann schaltet man die Musik aus? Was passiert dann? Letztendlich war es genau das, was DJing für mich schon immer bedeutet hat: ein Set, das vom Moment, der Crowd und Gefühl geprägt ist”, reflektiert Wombacher seinen finalen Gig.

Mit diesem letzten Set startet der ehemalige Club den Auftakt einer neuen Reihe mit DJ-Mixen aus seinem Archiv. Zuletzt wurde eine Open-Air Eventreihe angekündigt. Die erste Party findet am 24. Mai mit Chris Luno als Headliner statt.