Mixe des Monats: März 2025

Ruff & Tuff – High Noon Soundstation 12.03.25 (Callshop Radio)

Mit Reggae kannst du mich jagen. Also, na ja, zum Kiffen ist das sicher geil. Aber Gras war nie so meins, und wenn man das mal gecheckt hat, dann muss man auch nicht unbedingt eine Viertelstunde warten, auf eine Snare oder die Paranoia. Ganz geil ist aber: Drum’n’Bass. So die Richtung, die nach zweiwöchiger Karibikkreuzfahrt klingt und wie Rum aus dem Eichenfass schmeckt. Wer cool ist, sagt Jungle dazu. Und eigentlich denke ich da direkt an Human Traffic, was für ein guter Film, sollte man echt mal wieder schauen.

So, jetzt aber noch zwei Sätze zu diesem Mix. Der kommt nämlich aus der Düsseldorfer High Noon Soundstation, wohl eine Hotbox für rheinländische Ganjafreunde und also genau das: Gute, sonnengereifte Laune, die mich vor dem letzten Kipppunktschalter zu 38 Grad im Schatten so sicher abholt wie das Amen im Gebreak. Christoph Benkeser