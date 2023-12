Mixe des Monats: Dezember 2023

Frisyro Bolani – Trushmix 216 (Trushmix)

An Weihnachten hört man keinen Techno. Das mögen viele anders sehen, doch der Verfasser dieser Zeilen schwelgt im Advent für gewöhnlich in Nostalgie, und der Soundtrack, der sie unterlegt, besteht bei ihm eben zwangsläufig aus House, (Italo) Disco und wesensverwandten Spielarten melodieschwangerer elektronischer Tanzmusik. Alte Freund:innen in heimatlichen Clubs in besinnlichem Rahmen zu aggressivem Four-to-the-Floor-Gepeitsche wiederzutreffen, das passt einfach nicht.

Vielleicht sieht das auch Frisyro Bolani so, der aus dem norwegischen Moss in die Hauptstadt Oslo gezogen ist und sich dort um den tanzmusikalischen Underground verdient macht. In seinem Trushmix fädelt er über eineinhalb Stunden alles zusammen, was auf die offenherzigste Art Spaß macht. Schon Alex Neris Opener „The Wizard (Club Mix)” setzt mit seiner naiven Bassline ein Statement gegen Feier-Snobismus. Oder Edds „Mama Africa”, das einen funkigen Groove in der Manier des späteren Robert Hood mit organischer Percussion und einem ansteckenden Vocal kombiniert und nach einem genialen Breakdown in Ekstase mündet. Oder das daran anschließende, schön ruppig gemixte „Fuck Yourself” von Reale und Vincent XXI, das dem Mix deepen Chicago House mit saftigen Hi-Hats induziert. Zu erwähnen wäre noch vieles, etwa der beinahe panoptische stilistische Rundumschlag, den Bolani hier vollführt. Oder wie so gut wie jeder Track im Mix wirklich was zu sagen hat. Wie in der zweiten Hälfte EBM-Einschläge und Acid Einzug halten. Als Fazit bleibt aber erst mal nur: So freut man sich aufs Heimkommen. Maximilian Fritz