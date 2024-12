Multisex: Partyreihe zieht in den Tresor

Das Multisex-Kollektiv wird aufgrund der Schließung des Watergate im nächsten Jahr auf den Globus-Floor des Tresor ziehen. Das schreibt die Gruppe in ihrem Newsletter. Die letzte Party im Watergate findet am 29. Dezember statt. Am 2. März feiert man im Globus den achten Geburtstag der Reihe. Wie schon zuvor wird es 2025 auch eine Multisex im Weekend, einer Eventlocation am Alexanderplatz, geben.

„Während wir diesen Ort am Fluss verlassen, bleibt das Gewicht seiner Erinnerungen zurück – ein bittersüßer Abschied von den Geschichten, die hier geschrieben wurden. Dennoch freuen wir uns darauf, ein neues Kapitel in vertrauter Umgebung zu beginnen”, so das Multisex-Team.

Die erste Multisex fand 2017 im OHM statt, damals noch unter dem Namen Unisex. Die Multisex beschreibt sich selbst als ein Kollektiv von multidisziplinären Künstler:innen, Designer:innen und Akteur:innen des Nachtlebens mit einer großen Leidenschaft für elektronische Tanzmusik. Mit der Party wolle man einen inklusiven Raum schaffen, in dem man sich mit Freunden treffen und neue Freunde finden kann, schreibt die Gruppe auf ihrer Homepage.

Das Line-up der Party wird nie angekündigt. Richie Hawtin, Ogazón, Ryan Elliott, Peach und Paramida gehören zu den DJs, die bereits auf der Multisex gespielt haben.

Alle Termine der Multisex in Berlin im kommenden Jahr: