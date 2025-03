Surgeon: Neues Album erscheint auf Tresor

Nach Crash Recoil von 2023 meldet sich Surgeon mit seinem neuen Album Shell~Wave zurück. Der britische DJ und Produzent widmet sich darauf der Frage, was Techno für ihn bedeutet: „Dieses Album ist die Antwort”, lässt er vorab wissen. Das Album, sein zehntes, erscheint am 2. Mai auf Tresor.

Anthony Child alias Surgeon veröffentlicht seit 1994 Techno und elektronische Musik. In über 30 Jahren Karriere hat er sich als eine zentrale Figur in der internationalen Technoszene etabliert. Er ist bekannt für seine experimentelle Herangehensweise und seine Suche nach neuer Inspiration in verschiedenen Musikgenres.

Surgeon – Shell~Wave (Tresor)

VÖ. 02.05.2025

Format: Digital, Vinyl