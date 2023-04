März 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Vril – Animist (Delsin)

Als finaler Teil einer konzeptionell verbundenen Reihe sei das Album zu begreifen, als kreatives Amalgam der letzten zehn Jahre – so weit ließ sich Vril kürzlich darauf ein, die Bedeutung von Animist zu erklären. Und in der Tat: So ziemlich alle Stilkniffe in seiner Signatur kommen während dieser rund 72 Minuten vollmundig zur Geltung. Vorbereitet vom 2017 als Tape und 2018 als LP veröffentlichten Anima Mundi sowie der EP Alte Seele von vor zwei Jahren, sucht Animist nach der Integration unterschiedlicher Schaffensphasen des obskuren Produzenten aus Hannover – vom Feeling für Sucht erzeugende Loops der frühen EPs über die schiere Kraft von „Portal” bis zum entgrenzten Sounddesign jüngster Veröffentlichungen und Mixe.

Schon der Opener steckt mit satt rauschenden Synth-Wellen die Szenerien ab, durch die sich das Album fortan mal schneller, mal bedachtsamer bewegt – das Pathos ist dabei Teil des Deals. So turteln im „Love Rollout” jugendliche Euphorie und mechanisches Kick-Pochen miteinander, teilen die Stimmung zwischen trompetierter Melodie und körperlichen Bassakkorden entzwei. Ein altbewährtes Element in den Produktionen ist gleich erkennbar: Der Kontrast zwischen stark gestauchten, verzerrten, schimmernden Höhen und Harmonien im tieferen Hertzbereich, die sich oft wie tektonische Platten zur treibenden Kraft unter den Tracks entwickeln. Dementsprechend beschwören auch „Katharsis” oder das übermächtige „Boom To The Moon” einen Mahlstrom brodelnder Modulation, in dessen Loops sich Geist und Körper stundenlang verlieren können.

Drehung nach Drehung nach Drehung kreiselt der Sound durchs Gehör, den Bauch, die Beine und schwört auf eine nie kommende Klimax ein – kein plakativer Drop drängt in irgendeinem der zwölf Tracks nach vorn, deren sorgsame Sequenzierung tonangebend für den gesamten Trip ist. NASA-Techno at its finest? „Unwelt” und „Kuru” zelebrieren das Gefühl out there zu sein mit ebenjenen sublim groovenden Beatrotationen und einem gewissen Understatement, wenn es darum geht, wie viel Repetition zur Atmosphäre beiträgt – und wann Schluss ist.

Egal, wie er Dub-Tiefen, Ambient-Flächen oder außerirdische Techno-Ästhetik miteinander verschweißt: wieder updatet dieser Typ das Genre um so manches Level. Nils Schlechtriemen