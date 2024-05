Mai 2024: Die einschlägigen Compilations

VA – Basso Presents Sitting In Trees (International Feel)

Was ist das für ein Gefühl, noch einmal in Bäumen zu sitzen, um sich Wind und Wetter um die Nase wehen zu lassen? Ein Gefühl von Leichtigkeit, ein Gefühl von Freiheit mit einer Prise Verwegenheit stellt sich ein. Ja, wir sind wieder Piraten. Für den einen oder anderen mögen das Kindheitserinnerungen sein, die beim Hören von Bassos Compilation Sitting In Trees aus dem Unterbewussten aufploppen. Der anscheinend nie zur Ruhe kommende Musik-Entdecker und -Erforscher, der sich in die musikalischen Randgebiete des AOR-Rock, des Pop, des Ambient, des Chill-Out-Jazz, des Fake-Reggaes, des Street Soul immer tiefer eingegraben hat, vollbringt mit seiner allerneuesten Zusammenstellung ein kleines Wunder.

Der perfekte Soundtrack zum Sommer 2024 ist erschienen. Um endlich mal wieder runterzukommen, indem man musikalisch auf den Baum steigt. Der in Hamburg ansässige Basso ist bekannt für entspannende, Endorphine ausschüttende, Balearic-orientierte Musikstücke (früher nannte man das Cosmic) – immer auf dem Pfad des verlorenen musikalischen Schatzes eines nie entdeckten beziehungsweise gewürdigten Musikers. Basso veröffentlicht auf seinem Label Growing Bin und bietet in seinem gleichnamigen Plattenladen besondere wiederentdeckte Vinyls und CDs an. Und das Wissen um diese Preziosen teilt er gerne mit einer wachsenden, ebenso musikverrückten Community. Basso sucht nicht nach dem Offensichtlichen, sondern nach dem Verborgenen im Offensichtlichen.

Wer sich auf die Suche nach den Originalen wie Edwin Schimscheimers „Bon Nuit Michelle”, Dancing Fantasys „Mystery Voice” oder Peak Of Normals „Hava” machen will, sollte Zeit mitbringen. Abkürzen lässt sich das Ganze mit dem Kauf im Recordstore des Vertrauens, auf dass der Sommer 2024 beginnen möge. Liron Kangwart