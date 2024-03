März 2024: Die essenziellen Alben (Teil 3)

Nils Frahm – Day (Leiter)

Stille kann so bunt sein. Und Nils Frahm ist ein Meister der Farben. Das Album Music For Animals markierte 2022 einen Wendepunkt in der musikalischen Karriere des überhypten Künstlers, der das Piano zum E-gitarrigen Phallus all derer gemacht hatte, die den alten Slogan „Quiet is the new loud” wörtlich nahmen. Das Klavier war passé, Sounddesign und neue kompositorische Wirkmacht die Zukunft.

Da ist es fast schon überraschend, dass Frahm nun auf Day seine Wurzeln einer Resektion unterzieht. Das Klavier – und nur das Klavier – orchestriert die sechs Stücke, die zwar in Frahms Kopf entstanden sind, jedoch im Raum leben. Kompositorisch klingt das alles, als ginge es leicht von der Hand – easy eben, ganz Frahm-typisch. Klanglich ist es aber eine Art Hommage an einige Ideen der zeitgenössischen Klaviermusik, die vergleichsweise immer noch wenig Beachtung finden. Die Mikrofonierung ist offen, bezieht die Umgebung mit ein. Die Vögel vor dem Fenster, den Hund unter dem Klangkorpus. Es war Otto A. Totland, der diesen Ansatz mit Pinô 2014 zum ersten Mal konsequent durchdachte, vielleicht angestachelt von Aphex Twins Drukqs. Frahms Stücke sind so leichtfüßig wie eindrücklich. Mal träumerisch-abwesend, mal freudig-fordernd. Day ist eine wundervolle Wasserstandsmeldung eines Künstlers, dessen Musik immer noch viel zu klein ist gemessen am großen Erfolg, den er damit hat. Nils Frahm ist einer der Guten. Das dürfen wir nie vergessen. Thaddeus Herrmann