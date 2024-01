Die Platten der Woche mit Mathilde Nobel, Olof Dreijer, Peder Mannerfelt, Tammo Hesselink und Tiger & Woods

Tiger & Woods – DJs On Film (Running Back)

Das italienische Duo Tiger & Woods hat sich aufs euphorische Lockermachen spezialisiert. Sei es mit breitbeinigem Boogie-Funk oder fröhlich vor sich hin kreiselndem House. Man ist selbst schuld, wenn man sich angesichts dieser klassischen Methoden der bewegungsfördernden Animation mittels rhythmischer Wiederholung zieren sollte.

Diesmal betreiben sie in der zweiten Hälfte der EP übrigens eine kulturelle Aneignung des French-House-Sounds à la Daft Punk. Alles sehr in your face, was ja bedeutet, dass man der Sache nicht ausweichen kann. Beim Film mag man zur Not weggucken, bei Musik wird es mit dem Weghören schon schwieriger. Und der Allmacht des Beats entkommt am Ende eh keiner. Wichtiger Hinweis der Produzenten im Abspann: „No samples were harmed during the filming of this record!” Einfach schön. Fast wie früher. Tim Caspar Boehme