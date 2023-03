Februar 2023: Die essenziellen Alben (Teil 3)

The Waves – Motorikherz (Perlon)

Unter ihrem bürgerlichen Namen hat die Producerin Maayan Nidam bereits mehrfach auf Perlon veröffentlicht, nun erscheint hier auch ein Album ihres Projekts The Waves. So wie das Artwork des in Frankfurt gegründeten Imprints im Lauf eines Vierteljahrhunderts einen stetigen Erneuerungsprozess der Selbstähnlichkeit durchlaufen hat, wirkt auch der Kern des Labelprofils in gewisser Weise gleichermaßen fixiert wie fluide.

Im Wesentlichen Minimal House sind auch die Tracks auf Motorikherz, wobei Nidam ihre oft gezupft wirkenden Ping-Pong-Sounds trocken wie alte Pappe abmischt. Immer wieder setzt sie auch ihre Stimme ein. „One And Ollam” klingt tribal und technoid, enthält Spuren von Latin und Funk. „Nonplus” ist ein Acid-Not-Acid-Track ganz eigener Art, in dem modulare New-Age-Synthies dominieren. Electro und Minimal Wave dann in „Perfect Storm” und „Light Train”, einer der besten Nummern des gelungenen Albums. Ihre experimentellere Seite zeigt Nidam in „Light Tower”, ihre melancholischere in „Novemberme”. Ebenfalls in langsamerer Gangart, jetzt aber hypnotisch und Industrial-affin folgt „Somewhere”. Der heimliche Hit bildet den Ausklang: „After Laughter”: Der melismatische Midtempo-Tune wirkt wie ein Instrumental-Update von Codeks „Tam Tam”. Ein trotz aller Facetten sehr kohärenter Longplayer. Harry Schmidt

